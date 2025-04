Congo-Brazzaville: Autonomisation - La Mouyondzienne cible les activités génératrices de revenus

L'association La Mouyondzienne a organisé, le 21 avril à Brazzaville, une rencontre pour un échange d'expériences sur les différentes activités génératrices de revenus exercées par ses membres.

La rencontre s'est déroulée sous la présidence de Marianne Sianard, représentant la présidente d'honneur de l'Association La Mouyondzienne (ALM), Antoinette Sassou N'Guesso, en présence de deux membres du gouvernement : la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et sa consoeur en charge de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle, Inès Nefer Ingani Voumbo Yalo, sans oublier l'ancienne ministre Yvonne-Adélaïde Mougany.

Auparavant, les membres de l'ALM ont observé une minute de silence en mémoire de leur présidente, Jeanne Ibata, décédée en mars dernier. Ce qui avait conduit au report de cette rencontre prévue dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes cette année.

Dans son mot de bienvenue, la présidente Marianne Sianard a tout d'abord expliqué le but de la rencontre. Ensuite, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, elle a partagé son expérience sur la production du jus naturel dont elle est la première initiatrice au Congo.

D'autres membres de l'ALM ont également pris la parole pour faire connaître leurs marchandises ainsi que les difficultés rencontrées, notamment d'ordre financier qui empêchent l'éclosion des activités.

Après les avoir écoutées, les ministres Jacqueline Lydia Mikolo, Inès Nefer Ingani Voumbo Yalo et l'ancienne Yvonne-Adélaïde Mougany ont pris tour à tour la parole pour assurer les femmes de leur disponibilité à pouvoir les accompagner financièrement ou matériellement dans la mise en oeuvre de leurs projets. Les femmes ont été interpelées à bannir l'individualisme et encouragées dans le travail en coopérative.

Selon elles, l'objectif est d'accroître l'autonomisation économique des femmes et filles congolaises en vue de leur meilleure contribution à la réduction des inégalités de genre et de la pauvreté. Signalons que l'ALM a également présenté son projet agricole.

De son côté, la vice-présidente, Rosalie Biangana Vouka, secrétaire générale adjointe de la Fondation Congo Assistance (FCA) et cheffe de département en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, a fait un aperçu historique des activités menées par cette organisation non gouvernementale (ONG), depuis sa création en 1984. En effet, la FCA que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, a pour objectif de promouvoir l'action sociale dans les domaines de la santé, du développement, de l'éducation et de la formation professionnelle.

Au cours de la cérémonie, les membres de l'ALM ont remis, en guise de reconnaissance, un tableau portrait à leur présidente, Marianne Sianard, pour le travail abattu en vue de pérenniser cette ONG. Présente à la cérémonie, les filleules de l'association se sont engagées à perpétuer le travail, même en l'absence de leurs aînées.

Créée en 1975, l'ALM regroupe les anciennes pensionnaires du légendaire collège normal de jeunes filles de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza. Plusieurs cadres féminins du Congo ont fréquenté ce collège pour suivre une formation d'institutrice, dont l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente d'honneur de cette association. Le collège normal de jeunes filles de Mouyondzi a été totalement rénové en 2023.