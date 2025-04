Afrique: Profil de la Sierra Leone U20 - Kamara mène la nouvelle génération prometteuse des Shooting Stars à la CAN U-20

Les Shooting Stars de la Sierra Leone s'apprêtent à écrire une page d'histoire en participant pour la toute première fois à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF TotalEnergies, Égypte 2025.

Leur qualification, obtenue au terme d'un parcours impressionnant lors du Championnat UFOA Zone A, a marqué un tournant majeur pour le football de jeunes dans le pays.

Avec une nouvelle génération de talents prometteurs, dont certains évoluent en Europe, l'équipe porte les espoirs d'une nation avide de briller sur la scène continentale. Versée dans le Groupe A aux côtés du pays hôte l'Égypte, de la Zambie, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, la Sierra Leone assumera fièrement son statut d'outsider dans une poule particulièrement relevée.

Tanzanie

Après un parcours impressionnant lors du Championnat CECAFA U-20, la Tanzanie s'apprête à retrouver la scène continentale pour ce qui sera sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies. Portés par une génération dynamique résolument tournée vers l'offensive et guidés par l'expérimenté sélectionneur Charles Boniface Mkwasa, les Ngorongoro Heroes nourrissent de solides ambitions : faire mieux qu'en 2021, où leur aventure s'était arrêtée dès la phase de groupes.

Comment ils se sont qualifiés

La Tanzanie s'est qualifiée pour la CAN U-20 2025 en remportant avec brio les éliminatoires de la zone CECAFA. Dominants de bout en bout, les Heroes ont notamment infligé un cinglant 7-0 à Djibouti avant de s'imposer avec autorité 2-0 face au Kenya en finale. L'attaque tanzanienne a brillé, emmenée par Valentino Mashaka et Sabri Omar Kondo, auteurs à eux deux de neuf buts. Leur efficacité a permis à la Tanzanie de décrocher un troisième sacre régional et de valider son retour mérité sur la scène continentale.

Historique à la CAN U-20

La Tanzanie ne compte qu'une seule participation à la CAN U-20, en 2021. Une édition difficile où l'équipe n'était pas parvenue à remporter le moindre match et avait quitté le tournoi dès le premier tour. Cette fois, portée par son expérience et l'élan de son titre CECAFA, la sélection tanzanienne vise un objectif clair : franchir pour la première fois le cap des phases de groupes.

Joueurs à suivre

Valentino Mashaka (Simba SC)

Ailier vif et percutant, Mashaka a terminé meilleur buteur ex-aequo de son équipe au CECAFA avec quatre réalisations. Ses accélérations tranchantes et sa qualité de finition seront des atouts majeurs dans l'animation offensive des Tanzaniens en Égypte.

Sabri Omar Kondo

Véritable métronome du milieu de terrain, Kondo a été sacré Meilleur joueur du tournoi CECAFA. Auteur de cinq buts, il incarne la créativité de cette sélection, avec un sens du dribble et de la passe qui peut désarçonner n'importe quelle défense.

Sheikhan Khamis (Young Africans SC)

Milieu offensif élégant et doté d'une excellente vision du jeu, Khamis excelle dans les derniers mètres. Sa capacité à dicter le tempo et à créer des décalages pourrait s'avérer décisive dans les matchs serrés.

Entraîneur et approche tactique

Aux commandes, Charles Boniface Mkwasa, figure du football tanzanien, a instauré une identité claire : du jeu rapide, une projection vers l'avant et une exploitation des couloirs. Son équipe mise sur des transitions éclairs, tout en s'appuyant sur la vivacité de ses ailiers et la créativité de ses milieux pour faire sauter les verrous adverses. Malgré cette ambition offensive assumée, Mkwasa veille à une certaine rigueur tactique, en particulier face à des formations plus aguerries.

Ambitions et analyse du groupe

Déterminée à effacer le souvenir de son entrée en matière timide en 2021, la Tanzanie débarque en Égypte avec la volonté de bousculer la hiérarchie. Placée dans un groupe particulièrement relevé aux côtés du pays hôte, de la Zambie, de la Sierra Leone et de l'Afrique du Sud, la tâche s'annonce ardue. Mais rien n'effraie cette jeune équipe en confiance. Si une qualification directe semble relever de l'exploit, les Ngorongoro Heroes croient fermement à leur potentiel de surprise. Le rêve d'une place en quarts de finale n'est pas inaccessible.