Afrique: Steeve Princy Manitriniaina - « Nous sommes là pour aller le plus loin possible »

Qualifié pour la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal qui démarre ce mardi 22 avril 2025 au Maroc, Madagascar sera opposé au Sénégal pour son entrée en compétition, ce mardi 22 avril 2025 au Complexe Sportif Moulay-Abdellah de Rabat.

La sélection conduite par le coach Steeve Princy Manitriniaina Princy ne compte pas louper ce premier test déterminant pour la suite de l'aventure en terre marocaine. « Concernant la préparation, on a fait une préparation intense depuis quelques jours. La CAN, c'est une grande compétition, on l'a bien préparée, moralement et physiquement aussi. Toutes les joueuses sont en pleine forme actuellement et on se concentre pour le match de demain », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match.

La formation malgache n'a pas l'intention de passer à côté de l'opportunité qui lui est donnée d'écrire l'histoire, à travers ce premier rendez-vous continental de Futsal. « Comme toutes les autres équipes, nous sommes venus ici pour aller le plus loin possible et aller le plus loin possible, c'est arriver en finale. Aussi, nous voulons participer au Mondial. Mais tout d'abord, on a des objectifs et pour y arriver, nous devons réussir tous les matches éliminatoires et aussi la demi-finale », a-t-il indiqué.

Ses joueuses de leur côté se disent prêtes pour le défi qui les attend, comme l'a relevé la capitaine et gardienne Soanarivo Anastasie face à la presse ce lundi 21 avril 2025. « Je suis contente de pouvoir participer à cette compétition et je suis prête, comme toute l'équipe », a-t-elle assuré.

Le coup d'envoi du choc entre Madagascar et le Sénégal, rencontre du Groupe C est prévu à 17 heures, au Complexe Sportif Moulay-Abdellah de Rabat.La Tanzanie, troisième équipe de la poule est exempte pour cette première journée.