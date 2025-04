Afrique: Aissatou Seck, coach équipe féminine de Futsal du Sénégal - « Nous sommes là pour gagner la CAN »

La toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal démarre ce mardi 22 avril 2025 à Rabat au Maroc. Les équipes en lice pour la compétition rêvent toutes d'entrer dans l'histoire en s'arrogeant le tout premier trophée continental.

Habitué des grandes scènes continentales dans les autres catégories, le Sénégal se présente à cette première édition de la CAN de Futsal avec d'énormes ambitions. « On a notre mot à dire... Quand on rentre dans quelque chose, c'est pour gagner et on est là pour gagner la CAN », a clairement indiqué Aissatou Seck, coach des Lionnes de la Teranga en conférence de presse d'avant-match.

Il s'agit pour Mariama Diedhiou, la capitaine de la sélection ouest-africaine de gagner pour « écrire l'histoire, comme les autres catégories de la sélection sénégalaise ». Une des pièces maitresses du dispositif des Lionnes du Sénégal, elle assure que son équipe est prête à relever le défi. « Déjà, on est là pour découvrir une autre aventure, la CAN de Futsal, mais nous au sein de l'équipe, nous sommes prêtes à relever le défi. On n'est pas là pour être des figurantes, on est venus pour faire partie des meilleurs et pourquoi pas remporter la CAN », a-t-elle déclaré.

Aissatou Seck compte s'appuyer sur les qualités techniques et la motivation de ses joueuses pour réaliser ses ambitions dans le tournoi. « Les sénégalaises, on les connait, sur le plan technique, c'est des joueuses très techniques mais après, je vais parler de ce que vous allez voir, vous allez voir une équipe très motivée », a-t-elle promis.

Pour la patronne du banc de touche de l'équipe sénégalaise, cette compétition représente une belle opportunité à saisir pour structurer davantage le Futsal dans son pays qui ne dispose pas encore d'un championnat dans cette discipline. « Pour nous, déjà, la CAN c'est une opportunité, parce qu'en Futsal, on est novice, ça va nous permettre de rapporter au Sénégal, ce qu'on aura emmagasiner ici en termes d'expérience parce que c'est vraiment un football qu'on vient de découvrir », a-t-elle assuré.

Pour son entrée en lice dans la compétition, le Sénégal logé dans le Groupe C, affronte Madagascar, un adversaire qui, lui aussi, ne cache pas ses ambitions. Coup d'envoi à 17 H, au Complexe Sportif Moulay-Abdellah, Rabat.