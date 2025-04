Ile Maurice: Le karaté, une école de vie pour les enfants

Au coeur de l'est de l'île Maurice, le Seito Shotokan Karate Dojo, dirigé par Sensei Nivesh Rampersand (quatrième dan-photo) et Sensei Ben Patandin (deuxième dan), est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage du karaté. C'est une véritable institution qui forme les enfants non seulement à l'art martial, mais surtout à la discipline de vie, à la confiance en soi et au respect des autres.

Le karaté est une activité complète qui procure de nombreux bénéfices aux jeunes pratiquants. Sur le plan physique, il améliore leur condition, leur souplesse, leur coordination et leur posture. Sur le plan mental, il renforce leur concentration, leur sens de la discipline et, surtout, leur confiance en eux.

Dès les premiers cours, les enfants apprennent à canaliser leur énergie, à se concentrer sur leurs objectifs et à persévérer malgré les difficultés. Le travail en groupe leur permet également de développer l'esprit d'équipe et de tisser des liens solides dans un environnement sain et bienveillant.

Les mouvements dynamiques du karaté - coups de poing, coups de pied, déplacements et katas - sollicitent l'ensemble des muscles du corps. C'est un excellent moyen de garder les enfants actifs, tout en améliorant leur agilité, leur équilibre et leur coordination motrice. Il s'agit d'un sport complet, qui favorise la croissance et le bien-être général de l'enfant, tout en évitant la routine grâce à la richesse de ses techniques.

L'un des plus grands bienfaits du karaté est sans doute le développement de la confiance en soi. Chaque progrès, chaque ceinture obtenue, chaque kata maîtrisé représente une victoire personnelle. Les enfants réalisent qu'avec de la discipline et des efforts, ils peuvent atteindre leurs objectifs. Ils se sentent valorisés par les encouragements de leurs instructeurs et les félicitations de leurs camarades. Apprendre à se défendre dans un cadre codifié leur donne aussi un sentiment de sécurité et de contrôle, essentiel pour leur estime personnelle.

«En tant qu'instructeur, mon plus grand bonheur est de voir un enfant grandir, progresser et prendre confiance en lui, jour après jour», soutient Sensei Nivesh Rampersand, quatrième dan karaté Shotokan. «Le karaté forge non seulement le corps, mais aussi le caractère. Chaque élève est différent, mais chacun a le potentiel de devenir une meilleure version de lui-même. Mon engagement est de guider vos enfants avec rigueur, respect et bienveillance, pour qu'ils deviennent des citoyens forts, équilibrés et responsables. Merci pour votre confiance.»