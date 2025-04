Madagascar: Corridor Ankeniheny Zahamena - Une zone clé de la biodiversité

L'aire protégée du corridor Ankeniheny-Zahamena (CAZ), gérée par Conservation International (CI), d'une superficie de 369 266 ha a été désignée comme zone clé pour la biodiversité (KBA).

On a répertorié entre autres, la présence d'une espèce de grenouille qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde dans la forêt de Fierenana, qui fait partie d'un vestige de forêt humide sempervirente de moyenne altitude de l'Est de Madagascar. Cet écosystème forestier est également classé en danger critique d'extinction. Parlant des lémuriens, animal emblématique de l'île, 10 sur les 13 espèces trouvées dans cette zone, sont classées en danger critique d'extinction. Selon les résultats en 2021 de l'outil d'évaluation des performances de gestion des aires protégées (METT), les menaces identifiées au sein de cette zone sont liées à l'impact de l'activité humaine.

Réduire les pressions

Un projet intitulé CAZ4Lemur est ainsi mis en oeuvre pour accroître la protection, en particulier pour les trois espèces cibles de lémuriens: Indri indri, Propithecus diadema et Varecia variegata. Il vise notamment à renforcer les capacités des patrouilleurs pour améliorer le système de suivi des lémuriens et de leurs habitats ainsi que celles des organisations communautaires en leur transmettant les cadres juridiques nécessaires pour lutter activement contre le braconnage et la destruction des habitats des lémuriens.

La sensibilisation des communautés locales sur la conservation de ces lémuriens et leur habitat ainsi que l'amélioration de leurs moyens de subsistance, ne sont pas en reste afin de réduire les pressions sur la biodiversité et l'écosystème dues aux activités anthropiques et aux aléas climatiques. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le programme de gestion de la biodiversité et des zones protégées (BIOPAMA) et s'appuie sur les progrès remarquables réalisés dans le cadre d'une précédente subvention de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), qui faisait partie du programme SOS-Lemurs.