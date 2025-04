Madagascar: Troubles mentaux - Un atelier gratuit de partage et d'écoute ce samedi

Les proches de personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être exposés à plusieurs types de risques tels que l'anxiété, le stress, l'épuisement émotionnel et physique, le sentiment de culpabilité et d'autres encore. C'est dans ce sens que l'association Psy-kôzy organisera ce samedi 26 avril de 14h à 15h30 un atelier gratuit d'écoute et de partage pour les proches des personnes souffrant de troubles mentaux. L'inscription se fera en message privé, sur la page « Facebook » de cette association qui communiquera le lieu au moment de l'inscription.

Accompagnement. L'association Psy-Kôzy Madagascar s'engage à restaurer la dignité des personnes souffrant de troubles mentaux, en sensibilisant la population malgache à ces problématiques et en améliorant leur prise en charge médicale et sociale pour favoriser leur bien-être. À Madagascar, parler ouvertement de ses difficultés personnelles, notamment en matière de santé mentale, demeure un sujet sensible. Le poids des tabous culturels freine encore trop souvent l'accès à l'accompagnement psychologique, laissant de nombreuses personnes dans le silence et la souffrance.

Face à ce constat, cette association a décidé de réagir en mettant en place un espace d'écoute virtuel dédié. Ce dispositif permet à toute personne dans le besoin de s'exprimer en toute liberté, de partager ses épreuves et de recevoir des conseils adaptés, dans un cadre à la fois bienveillant et sécurisé. L'initiative repose sur un accompagnement strictement confidentiel.