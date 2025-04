Madagascar et le Vatican - Hommage de Andry Rajoelina au Pape François

Le décès du Pape François, survenu hier dans la matinée, a provoqué une vive émotion à travers le monde catholique.

À Madagascar, où l'église catholique est fortement ancrée et implantée, cette disparition a une résonance particulière. Quelques heures après l'annonce officielle du décès du souverain pontife, le président de la République, Andry Rajoelina, a exprimé publiquement sa peine, mais aussi son profond attachement aux liens tissés entre le Saint-Siège et le peuple malgache, révélant en filigrane l'intensité de la relation diplomatique et spirituelle qui unit Madagascar au Vatican.

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès du Saint-Père, le Pape François, a-t-il publié sur les réseaux sociaux.Par ces mots, Andry Rajoelina a donné le ton d'un hommage empreint de respect et de reconnaissance. Ce message personnel du chef de l'État ne s'inscrit pas seulement dans la tradition protocolaire des relations entre États. Il révèle aussi une proximité humaine et politique forgée au fil des échanges entre Madagascar et le Vatican, notamment lors de la visite historique du Pape François en septembre 2019 dans le pays.

Cette visite, la deuxième d'un Souverain Pontife dans l'île après celle de Jean-Paul II en 1989, avait profondément marqué les esprits. Le Pape François y avait rassemblé plus d'un million de fidèles lors de la grande messe sur le site de Soamandrakizay, à Antananarivo. Au-delà de l'événement religieux, ce moment avait symbolisé un renforcement de la coopération entre les deux États, autour de valeurs communes : la paix, la justice sociale, l'écologie et la solidarité envers les plus vulnérables.

« Je me souviens particulièrement de nos rencontres. Sa simplicité a touché de nombreux coeurs, mais surtout, le message d'amour et de réconciliation qu'il portait », a affirmé Andry Rajoelina.Ce souvenir personnel exprimé par Andry Rajoelina est aussi une reconnaissance du chef de l'Etat du rôle joué par le Vatican dans le pays. À travers ses institutions éducatives, sanitaires et sociales, l'Église catholique reste l'un des acteurs clés du tissu social malgache, avec une influence qui dépasse le seul cadre religieux.

Lien fort

Sur le plan diplomatique, Madagascar entretient une relation stable et respectueuse avec le Saint-Siège. L'Ambassadeur de Madagascar auprès du Vatican, Olivier Rija Rajohnson, qui vient de décéder - incarnait cette diplomatie empreinte de dialogue interreligieux. Le décès du Pape François, tout comme celui de l'ambassadeur, intervient dans une période de transition qui remet en lumière la nécessité pour Madagascar de maintenir un lien fort avec le Saint-Siège, dans la continuité de cette diplomatie humaniste.

« Il a béni notre peuple et notre nation pour que nous vivions dans la paix et la sérénité. Cela restera un souvenir éternel », a affirmé le président de la République. En rendant hommage au Pape François, Andry Rajoelina ne pleure pas seulement un leader spirituel mondial. Il rappelle également, de manière subtile mais forte, que la foi, la diplomatie et la solidarité sont les piliers d'une relation durable entre Madagascar et le Vatican. Une relation que la Grande île semble déterminée à faire perdurer.