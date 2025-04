Madagascar: Volleyball/Coupe de Madagascar Jeunes - ASI U18G trop fort pour GNVB

L'ASI a été sacré champion national chez les U18 garçons, tandis que le sacre des filles est revenu à la GNVB. Le MVBC du Boeny s'est hissé, pour sa part, sur la plus haute marche des U14 filles.

Titres départagés. La coupe de Madagascar, dédiée aux jeunes U14 et U18, première compétition nationale de la saison organisée par la Fédération malgache de volleyball, s'est étalée du lundi au samedi au gymnase d'Ankorondrano. Akany Sambatra Itaosy (ASI) s'est imposé sans trembler 3 sets à rien contre son principal rival, la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), samedi soir en finale des U18 garçons. La GNVB y a été un contre tous, car le public des autres clubs participants a décidé de supporter l'ASI.

Déterminés et supérieurs techniquement, les volleyeurs d'Itaosy ont nettement dominé la finale qui a duré une heure et cinq minutes. Ils ont été efficaces sur tous les plans : en service, en attaque, en défense et aussi en contre-attaque. L'ASI a mené avec au moins quatre points d'écart jusqu'à la fin du premier set et l'a emporté avec 11 points de différence, 25/14. Les Josua, Riantsoa alias Rix et Aina ont été intraitables en attaque. Les Gendarmés ont riposté en début du deuxième set, profitant des fautes au filet de l'ASI, mais ont été vite égalisés 12 partout. La partie a été gagnée sans trop de complexe par l'ASI (25/16). Et au troisième set, l'équipe d'Itaosy a pris le devant dès l'entame en menant 8/3 puis 21/12 pour le décrocher à 25/15.

Suprématie

« J'encadre également nos seniors et ces jeunes s'entraînent souvent avec eux. C'était leur principal atout ... La plupart des participants n'ont pas le niveau outre la GNVB. Nous l'avons toujours battu cette saison lors du championnat d'Analamanga, mais nos joueurs ont bien joué la finale. Ils ne les ont pas sous-estimés », confie le coach de l'ASI, Haja Randrianary.

Chez les filles, la GNVB a défait Majunga's Volleyball Club (MVBC) par 3 sets à 1 (25/17, 25/21, 25/21) en finale. La troisième place est revenue à l'École de volleyball d'Ihosy (EVBI) chez les garçons. Écartée dans la souffrance par les Gendarmes, l'équipe d'Ihorombe a battu en match de classement BI'AS d'Analamanga par 3-0 (25/22, 25/16, 25/18). Du côté des filles, 2AVB d'Analamanga complète le podium en battant BI'AS d'Analamanga par 3-0 (25/11, 25/16, 25/12).

Chez les U14 filles, le MVBC du Boeny ont disposé de 2AVB par 2 sets à 0 en duel final. La troisième place a été remportée par la première équipe de la GNVB qui a défait CRJS d'Atsinanana par 2 à 1 en match de classement. Du côté des garçons, la GNVB a remporté le sacre en battant en finale directe l'AS Saint-Michel par 2 sets à 0.

Par ailleurs, le sommet national des U18 filles a servi de test de présélection des joueuses qui formeront l'équipe nationale féminine de la catégorie en vue des Jeux de la Commission de la Jeunesse et Sports de l'Océan Indien (CJSOI) programmés au mois d'août aux Seychelles. Une vingtaine de présélectionnées poursuivront prochainement le regroupement.