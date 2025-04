Afrique de l'Est: Sommet de la COI - Dernière ligne droite pour les préparatifs

Les autorités entament les derniers préparatifs en vue du Sommet des chefs d'État de la COI, prévu le 24 avril. Tout est presque fin prêt à quelques heures de ce rendez-vous.

Dans 48 heures se tiendra le 5e Sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien (COI), au Centre de Conférence International (CCI) d'Ivato. Les préparatifs touchent à leur fin, tant sur le plan logistique que sécuritaire. Les travaux d'embellissement de la capitale sont en grande partie achevés, témoignant de l'intensité des efforts déployés pour cet événement d'envergure.

Côté sécurité, des éléments des forces de défense et de sécurité sont déjà mobilisés jour et nuit sur plusieurs axes de la capitale afin de maintenir l'ordre, avant, pendant et après l'événement. Des dispositifs spécifiques ont également été mis en place pour assurer la protection des délégations dès leur arrivée. Concernant les participants, les premiers invités commencent à fouler le sol malgache. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l'Union des Comores, Mbae Mohamed, est arrivé samedi à Antananarivo. Ce responsable, qui exerce la présidence du Conseil des ministres de la COI, a été accueilli à son arrivée par la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, ainsi que par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo.

Visite d'État

D'autres invités sont encore attendus dans les prochaines heures, notamment le président français, Emmanuel Macron, et son épouse. Pour le chef de l'État français, la participation au Sommet de la COI s'inscrit dans une tournée dans les îles de l'océan Indien. Après une première escale à Mayotte, où ils sont arrivés hier, le couple présidentiel poursuivra sa visite à Madagascar, marquant ainsi la première visite d'État d'Emmanuel Macron dans la Grande Île. Quant aux autres chefs d'État et de gouvernement, leur arrivée est attendue dans les prochaines heures.

À titre de rappel, de nombreux programmes sont prévus dans le cadre de ce Sommet des chefs d'État de la COI. À commencer par la signature d'un accord-cadre d'accréditation au Fonds vert pour le climat. Elle sera suivie de deux tables rondes sur les thèmes : « 40 ans de coopération au sein de la COI: bilan, perspectives et partenariats pour demain » et « Sécurité et souveraineté alimentaires, connectivité maritime et échanges intra-régionaux ». D'autres événements, tels que le Business Forum régional de la COI, des animations culturelles valorisant le patrimoine malgache ou encore une conférence sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences basées sur le genre, seront également au programme.