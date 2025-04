Madagascar: Judo/Championnat de Madagascar - Le Judo Club Esca leader intouchable

Confirmation. Le Judo Club de l'École Sacré-Coeur Antanimena (Esca) termine premier au classement, catégories des seniors, juniors, cadets et minimes confondues. « Nous avons arraché treize médailles d'or et onze d'argent. Notre prochaine mission principale sera de transformer ces médailles d'argent en or », souligne le directeur technique du club, Jonathan Razafiarivony. Le club d'Antanimena a, pendant plusieurs saisons, dominé les compétitions nationales, mais il a cette fois eu du mal à conserver la position de leader.

« Plusieurs de nos jeunes ont changé de catégorie, des minimes aux cadets et des cadets aux juniors. Et monter en catégorie supérieure n'est pas facile à gérer. Il est évident qu'ils ont eu du mal à s'imposer dans leur nouvelle catégorie », argumente le technicien. Ce dernier a également mentionné qu'une amélioration considérable du niveau technique a été constatée au dernier championnat de Madagascar.

Outre l'objectif de conserver la première place en compétition d'envergure nationale, Esca ambitionne de préparer trois ou quatre judokas dans la catégorie des juniors et seniors en vue des tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Plusieurs compétitions figurent encore dans le calendrier du club, dont prochainement la participation au championnat d'Analamanga des poussins et benjamins, puis la Coupe de Madagascar et le Tournoi du Capricorne à Toliara, outre les sorties internationales. Les champions, dirigeants et parents au sein du club ont fêté et savouré ensemble, samedi, leur succès aux derniers championnats nationaux de la semaine passée.