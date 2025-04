Madagascar: Mahajanga - Succès du largage des parachutistes à Amborovy

L'exercice militaire Tulipe 2025 a débuté le 20 avril à Amborovy avec la participation de six pays de la zone sud de l'océan Indien. Il a pour objectif de renforcer la coordination et la préparation face aux défis sécuritaires communs.

L'ouverture officielle de l'exercice militaire international Tulipe 2025, qui regroupe les membres des Forces armées du Sud de l'Océan Indien (FAZSOI), à savoir Madagascar, La France à travers La Réunion, Mayotte, ainsi que Maurice, Seychelles et Comores, s'est tenue le dimanche 20 avril, au poste de commandement Interarmées de Théâtre (PCIAT) à Amborovy.

Le général Jocelyn Rakotoson, chef d'État-major des Forces Terrestres et coordonnateur général de la stratégie, Tulipe 2025, a représenté le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, chef d'État-major des Armées.

Le général Jocelyn Rakotoson, a souligné l'importance des exercices conjoints avec les armées étrangères. « Ces exercices renforceront les compétences, l'échange d'expériences et l'unité dans la coopération entre armées. Des préparatifs préalables tant au niveau local que sur l'île soeur de La Réunion ont déjà été entamés, en termes de personnel et d'équipement. La mise en oeuvre de cette opération militaire a reçu l'approbation du conseil des ministres », a déclaré le général Jocelyn Rakotoson.

Il a également adressé un message pour le peuple malgache et en particulier les habitants de la région Boeny, de ne pas se laisser influencer par des rumeurs contradictoires avec les objectifs à atteindre pendant cette manoeuvre militaire. L'officier a appelé à vivre et savourer ces moments et les célébrer pacifiquement avec ces participants.

« En tant que pays insulaire, il serait juste et équitable pour nous de contrôler conjointement les frontières maritimes avec nos îles soeurs dans un souci de coordination de sécurité à long terme, car c'est une garantie de développement pour un pays. Cet exercice aura un impact sur les enjeux sécuritaires régionaux dans l'Océan Indien et sur les compétences de l'armée malgache dans sa mission de sécurisation de la population », a souligné le chef d'État-major des Forces Terrestres et coordonnateur général de l'exercice.

Fraternité d'armes

La séance de largage des centaines de parachutistes a inauguré la cérémonie d'ouverture de l'exercice à l'aéroport international d'Amborovy, très tôt hier matin. Le public était arrivé sur place très tôt également pour contempler le spectacle inédit. Les « parapluies » géants et colorés ont illustré le ciel bleu et dégagé d'Amborovy.

La séance de largage était espacée de quelques heures. Durant la dernière journée de clôture de cet exercice militaire prévue le 25 avril prochain, le largage se déroulera aux environs du bord de la mer de Mahajanga.

« Durant les prochains jours, les forces armées de la région s'entraîneront ensemble, afin de se préparer aux défis de demain. Cette coopération militaire incarne plus que jamais la fraternité d'armes, la solidarité régionale et l'engagement commun pour la sécurité et la stabilité de la zone Sud de l'Océan Indien », a précisé le chef des opérations militaires au sein de l'Armée de terre française dans la région Sud de l'océan Indien, également représentant le Commandant des Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI), le lieutenant-Colonel De Leusse.

Cette cérémonie a été marquée par la visite du PCIAT (Poste de Commandement Interallié du Théâtre), suivie d'une conférence de presse en coordination avec les autorités régionales et locales, dont le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo Randrianarivony.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du représentant du Commandant des Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI) et de nombreuses autorités locales conduites par le Préfet de Mahajanga Tokifaharana Herimaharo Zo Randrianarivony, le représentant du gouverneur de la région Boeny, le représentant du maire de Mahajanga, les membres de l'organisme mixte de conception (OMC), ainsi que tous les officiers et participants des cinq pays participant à cette opération militaire.

Les avions sont ainsi chargés et les navires mobilisés, les unités sont déjà déployées. Après cette séance de parachutisme d'hier, les unités vont rejoindre la zone de Katsepy et Soalala ainsi que Mahajanga 2, pour la suite de la manoeuvre.

La manoeuvre Tulipe 2025 se déroule jusqu'au 25 avril.