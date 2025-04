Madagascar: Questions à Jean Nelson Raotozafy - «Participer à l'UTOI est un défi personnel»

interview

Dans la préparation de son déplacement à La Réunion pour participer à l'Ultra Trail de l'Océan Indien ou UTOI qui aura lieu du 8 au 11 mai, Jean Nelson Raotozafy, issu de Crown Athletics Antsirabe a besoin encore d'au moins 1 800 000 d'ariary. Il lance un appel et partage ses expériences en répondant à nos questions.

Jean Nelson Raotozafy, vous êtes en préparation de votre participation à l'UTOI de La Réunion, de quoi il s'agit exactement ?

L'Ultra de l'Océan Indien est l'événement incontournable des courses « Trail » pour les amateurs d'ultra-trail et de défis extrêmes qui se joue à La Réunion du 8 au 11 mai prochain. C'est l'ensemble de cinq courses proposées par les organisateurs comprenant l'Ultra Terrestre d'une distance de 224 km pour un 14 330 m de dénivelé positif, l'Ultra Trail des géants de 174 km et 10 860 m de dénivelé positif, Ultra Trail des géants en relais d'une distance de 174 km et 10 860 m où six relayeurs se partagent cette aventure, avec une règle unique :

un abandon ne disqualifie pas l'équipe, Speed'Goat de 128 km et 8 024 m de dénivelé positif, Méga Trail de l'Ouest (solo ou relais 3 personnes) pour une distance de 82 km et 3 250 m de dénivelé positif et le Trail des Pétrels de 44 km et 2 200 m de dénivelé positif. Ce sont des courses qui promettent une immersion totale dans un environnement spectaculaire, où chaque foulée est une épreuve physique et mentale.

Sur ces différentes courses, quelle distance avez-vous choisi de courir ? Pourquoi ce choix ?

En tant que compétiteur, j'ai choisi de participer à la distance de 174 km dénommée l'Ultra Trail des Géants. Le choix est motivé par un défi personnel. À Madagascar, j'ai déjà participé à plusieurs courses de trail et ce, depuis 2013 jusqu'à ce jour. J'ai déjà couru l'ultra trail des plateaux ou Utop sur la distance de 126 km en finissant deuxième au scratch, troisième en senior en 2019, premier au scratch de 126 km en 2019, champion en Ultra de 126 km en 2021, champion de l'ultra de 142 km en 2023. Avec tous ces palmarès, je veux tenter d'autres distances et je veux me mesurer aux meilleurs de la discipline.