Madagascar: Taekwondo/Open dynamic - Nette domination du club organisateur

Le club Dynamic, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, organisateur de l'Open Dynamic, organisé vendredi et samedi au gymnase de Mahamasina, a largement dominé les débats. Le club s'est hissé en tête du classement au tableau des médailles en raflant soixante et onze, dont trente-quatre d'or, dix-huit d'argent et dix-neuf de bronze. Les protégés de l'ancien directeur technique national, Rivo Rakotobe, ont arraché quatre médailles d'or chez les seniors. Mamitiana a battu en finale Mahenintsoa d'Iarivo chez les -58 kg. Steve a confirmé sa suprématie face à son coéquipier Achille chez les -68 kg. Ravo s'est imposé contre Francky d'Iarivo chez les lourds (-87 kg). Et du côté des filles, chez les -62 kg, Sabrina a défait en duel final Fitiavana du CTM.

Loin derrière, classé deuxième au tableau des médailles, Iarivo en a engrangé vingt-deux, dont dix d'or, huit d'argent et quatre de bronze. Ce club a décroché trois sacres chez les seniors, ravis par Iarilala (-54 kg), Junior (-63 kg) et Mirija chez les -74 kg. Sonrang et Chinjok se trouvent respectivement à la troisième et quatrième place au classement en remportant huit médailles d'or chacun.

La version 2025 de l'Open Dynamic, toujours d'envergure nationale, a réuni plus de cinq cents combattants, des poussins aux seniors, issus de vingt clubs de cinq ligues différentes, telles que celles d'Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Matsiatra-Ambony, outre Analamanga.