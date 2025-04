Madagascar: Antsahamanitra - Un lundi de Pâques aux sons acoustiques

Sous un ciel parfois voilé, le concert Revy Mahaleo et ses friends a rassemblé une foule émue à Antsahamanitra.

Alors que les scènes d'Antananarivo étaient animées par une multitude de spectacles le lundi de Pâques, hier, c'est à Antsahamanitra que la magie a opéré. Le concert " Revy Mahaleo et ses friends " a rassemblé un public impressionnant, frôlant les guichets fermés, venu célébrer la musique acoustique malgache dans toute sa splendeur. Dès 14h30, le groupe Tsiakoraka a ouvert le show avec une performance habitée, entonnant des titres phares comme "Fangatahana", "Raha fitiavana" ou encore "Ravin-taratasy". En tout, treize morceaux soigneusement choisis pour embarquer le public dans un voyage empreint d'émotion. La surprise ne s'est pas fait attendre : Mahaleo, accompagné de ses artistes invités, a rejoint la scène pour un moment fort autour de "Namana" de Tsiakoraka.

Écho du passé

Puis, ce fut au tour de Lôlô sy ny Tariny d'enflammer les gradins avec des classiques tels que "Raha makany ialahy", "Hono ho aho", "Ramano be galona" ou "Aza tsahoan'ialahy". Sous une pluie fine, qui ajoutait une touche presque cinématographique à l'ambiance, le groupe a repris avec émotion "Revirevinay taloha" de Erick Manana, transformant la scène en véritable écrin de souvenirs partagés. Mais le moment le plus attendu restait à venir. Mahaleo et " Mahaleo taranaka " ont pris possession de la scène, enchaînant les titres cultes qui ont marqué des générations. Le public, composé aussi bien de jeunes que d'adultes, chantait en choeur, chaque mot, chaque note, résonnant comme un écho du passé dans le présent.

Les morceaux "Bon voyage" et "Ravorondreo", interprétés en trio par tous les artistes réunis, ont scellé cette communion parfaite entre scène et public. Ce lundi de Pâques n'aura pas été ordinaire. Il fut une célébration de la simplicité, de la sincérité musicale et d'une transmission d'émotions en direct, comme un doux "revirevy ambony tamboho" où le coeur chantait à l'unisson.