Madagascar: PFL - L'Uscafoot battu par l'AS Fanalamanga

Dernière journée décisive. Le dernier match en retard entre Fosa Juniors FC et Uscafoot, programmé dimanche au stade Rabemananjara, sera décisif pour les deux équipes. En cas de victoire, le club majungais terminera en beauté en tête du classement à l'issue de la phase éliminatoire de la Pure Play Football League. En revanche, une défaite les reléguerait à la seconde position. L'équipe de l'Uscafoot a, pour sa part, raté la première tentative pour décrocher le huitième ticket pour intégrer le top 8, synonyme de qualification aux Play-offs.

Dix des douze clubs en lice au championnat national division élite ont tous joué leurs matchs, soit onze au total. La onzième et dernière journée s'est tenue ce week-end. À domicile, l'Uscafoot, classé 9e après la dixième journée, s'est incliné 0 à 2 devant le leader, AS Fanalamanga, buts signés Gildas (23e) et Légende (51e) au stade d'Alarobia samedi. L'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo perd ainsi deux places et dégringole au dixième rang, devancée par Mama FC et FC Rouge. En cas de défaite contre Fosa au dernier match du dimanche, l'Uscafoot cédera définitivement le huitième et dernier ticket pour les quarts à Mama FC.

Décisif

Le dauphin au classement, Fosa Juniors FC, a défait dimanche Cosfa par 3 à 2 à domicile au stade Rabemananjara. Les Militaires ont imposé leur jeu et ont mené 2 à 0 à la pause grâce aux buts de Toky (2e) et Massi (30e). Benni a réduit l'écart juste avant la mi-temps (45e), mais Feli a inscrit le doublé de la victoire en seconde période (59e, 81e) pour assurer la victoire. Disciples FC conserve la troisième place après sa nette victoire 3 à 0 samedi sur son terrain contre CFFA au vélodrome d'Antsirabe. Les artisans sont Claude (3e), Lalaina (63e) et Liva (85e). En déplacement, Ajesaia grimpe de deux marches et se propulse à la cinquième place après sa victoire sur un score fleuve de 7 à 2 contre Tsaramandroso FC samedi à Mahajanga. Le Barea Feno a réalisé un quintuplé (9e, 35e, 69e, 80e penalty, 89e), tandis que Savio (44e) et Kevin (54e) en ont rajouté un chacun.

Elgeco Plus a été tenu en échec sur un score nul et vierge face à Mama FC à Imerintsiatosika. Le club du By Pass stagne ainsi au quatrième rang. Malgré sa belle victoire de 5 à 3 face à l'AS Avenir Sainte-Anne, FC Rouge n'est plus en course pour la qualification aux Play-offs avec -1 de différence de buts par rapport à Mama FC. Le dernier match en retard décisif dimanche déterminera le leader et la huitième équipe qualifiée pour les quarts de finale.