Madagascar: Diplomatie - Décès de l'ambassadeur Rija Rajohnson

L'ambassadeur de Madagascar en France, Rija Hugues Olivier Rajohnson est décédé hier à l'âge de 79 ans. La nouvelle a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook, hier. Depuis hier, les hommages par rapport à son décès affluent à Madagascar comme à l'étranger que ce soit de la part des élus, membres du gouvernement ou encore des diplomates à l'instar de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois. Diplômé de l'École supérieure de Commerce et de l'Administration d'Entreprises de Marseille, ce diplomate a débuté comme cadre administratif et financier au Chantier naval de la Ciotat, puis au sein des différentes directions des entreprises tels que l'Ex-Tranombarotra Roso ou encore la Société Marseillaise.

Nommé à son poste d'ambassadeur en 2019, feu Rija Hugues Rajohnson a déjà exercé plusieurs fonctions gouvernementales. Sa carrière politique a débuté sous la Deuxième République lorsqu'il était Conseiller permanent à la Primature entre 1987 et 1989. Il a été également directeur général de l'Industrie au sein du ministère de l'Industrialisation et du Tourisme entre 1990 et 1991.

Toujours sous la présidence de l'Amiral Didier Ratsiraka, il a exercé la fonction de ministre des Eaux et Forêts entre 1997 et 2002. Par ailleurs, sous la Transition, Rija Hugues Rajohnson a déjà occupé le poste de Directeur de Cabinet de la Présidence de la Transition entre 2011 et 2014. Il a aussi marqué son passage dans le domaine de l'entreprenariat à travers la création d'entreprises oeuvrant dans le domaine de la confection, de l'exportation et de l'hôtellerie.