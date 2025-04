Afrique de l'Est: Sommet de la COI - Le secteur du tourisme reprend son souffle

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien est une aubaine pour le secteur du tourisme. Des hôtels affichent complets.

Des hôtels étoilés à Antananarivo sont en pleine effervescence. Ils accueillent un grand nombre de clients, à l'occasion du sommet de la Commission de l'océan Indien (COI) et de la visite d'État du président de la République française, Emmanuel Macron, le 23 et le 24 avril. « Nos cent quatre-vingts chambres sont toutes réservées, à cette occasion. Les premiers clients débarquent, ce soir », a confié, vendredi, le personnel d'un grand hôtel à Antananarivo-ville, dont la mention du nom n'a pas été autorisée. Ces hôtels vont accueillir, entre autres, des « hautes personnalités », comprenant des membres du gouvernement, des parlementaires, des ambassadeurs, mais aussi des acteurs économiques en provenance des Comores, de France/La Réunion, de Maurice et des Seychelles.

Les premières délégations de ces deux événements ont débarqué à Antananarivo, ce week-end. Les autres délégations sont attendues jusqu'au 24 avril, note une source auprès du ministère des Affaires étrangères. Le nombre exact de participants qui vont séjourner à Madagascar, dans le cadre de ces deux événements, n'est pas disponible. « Certains n'ont pas encore confirmé leur présence », rajoute la source auprès du ministère des Affaires étrangères.

Circuits touristiques

Des hôteliers et des restaurateurs saluent l'organisation de ces événements à Madagascar. « Le Sommet de la Commission de l'océan Indien attire des clients pour les opérateurs touristiques, les hôteliers et les restaurateurs », note Tsioriniaina Rakotondrainibe, directeur exécutif de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (Fhorm). Cette fédération affirme une amélioration du secteur du tourisme à Madagascar, avec l'augmentation des touristes. « C'est grâce aux participations des opérateurs malgaches à des salons internationaux, à la promotion des destinations malgaches par des influenceurs et à l'existence de plusieurs compagnies aériennes qui opèrent à Madagascar », poursuit Tsioriniaina Rakotondrainibe. La Fhorm estime que plus de touristes débarqueront à Madagascar si les tarifs des billets d'avion sont moins chers. « Madagascar reste une destination chère et c'est un blocage pour la promotion du tourisme », enchaîne cette source.

Les hôtels et les restaurateurs ne seront pas les seuls à tirer profit de ce sommet et de cette visite d'État. Des circuits touristiques, à savoir la visite du Rovan'Ambohimanga, du Rovan'i Manjakamiadana et de la ferronnerie à Ambohimanambola, seront proposés aux délégations et leurs accompagnateurs, le jour J-1, le jour J et le jour J+1 du sommet de la COI, selon Sandra Afick Ramarolahy, directeur général du Tourisme, sur la chaîne nationale, dimanche.

Des artisans et des entreprises malgaches vont, par ailleurs, exposer leurs produits au Centre de Conférence International (CCI) à Ivato, pendant la journée du 24 avril, à l'occasion de la Commission de l'océan Indien (COI). Des artisans au marché Pochard à Soarano et au marché Coum aux 67 Ha attendent aussi la visite de ces délégations.