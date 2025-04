Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 avril 2025

Cote d’Ivoire : Tidjane Thiam, candidat du PDCI/RDA radié de la liste électorale par la justice

Le tribunal d'Abidjan vient de rendre une décision importante concernant le candidat à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI/RDA) Tidjane Thiam. Il est radié de la liste électorale par la justice ivoirienne. Cette décision prise ce 22 avril suscite de nombreux questionnements au sein de la population.

D'après l'un de ses avocats, Me Ange Rodrigue Dadjé, « la présidente du tribunal a conclu que le président Thiam avait perdu sa nationalité ivoirienne suite à l'acquisition de la nationalité française en 1987, ce qui a conduit à satisfaire les demandes des requérants et à ordonner la radiation de Thiam de la liste électorale. »

Environ six mois avant les élections en Côte d'Ivoire, le candidat du PDCI/RDA a été confronté à un revers majeur qui a compromis ses chances d'atteindre la plus haute fonction de l'État. (Source allAfrica)

Maroc : Affluence record attendue au Salon international de l’agriculture

Grâce à l’affluence attendue, le SIAM positionne le Maroc comme un hub africain d’échange d’expertise dans le secteur agricole.

Le Maroc a inauguré lundi à Meknès son 17e Salon international de l’agriculture (SIAM) avec de grandes attentes. Le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a annoncé que l’événement vise à attirer plus d’un million de visiteurs cette année.

« L’eau au cœur du développement durable » est le thème de cette édition. El Bouari a souligné l’importance du thème du SIAM, le qualifiant de « sujet crucial » dans le contexte des défis climatiques auxquels le monde est confronté aujourd’hui. (Source apanews)

Kidal : Plusieurs infrastructures logistiques détruites et des combattants terroristes neutralisés près de Tessalit

Les Forces Armées Maliennes (FAMA) annoncent avoir accompli dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, une série d’interventions ciblées contre des groupes armés terroristes dans la région de Talhandak, située à 82 km au Nord-Est de Tessalit, dans la région de Kidal.

Ladite opération a été couronnée de succès puis qu’elle a permis, selon communiqué de la DIRPA, de détruire des infrastructures logistiques et de neutraliser environ quinze combattants. Même si l’armée ne donne pas des détails sur l’identité des terroristes neutralisés, elle qualifie l’opération déjà de « coup dur » infligé aux activités de ces groupes. L’armée malienne précise dans son communiqué que c’est sur la base du renseignement militaire minutieux, confirmé dans la journée d’hier par une surveillance aérienne, que les mouvements de plusieurs véhicules terroristes ont été détruits par les frappes. (Source maliweb)

Naufrage dans le fleuve Congo d'un canot rapide faisant la liaison entre Brazzaville et Kinshasa

Nouvel accident fluvial sur le fleuve Congo. Un canot rapide qui faisait la liaison entre Brazzaville, au Congo, et Kinshasa, en RDC, a chaviré ce matin. L’embarcation qui comptait 16 personnes à bord aurait heurté une grume flottant sur le fleuve, endommageant le moteur avant de couler.

Plusieurs autres bateaux qui faisaient, eux aussi, la liaison sont rapidement venus secourir les passagers. Selon un premier bilan donné par l’Agence congolaise de presse, il y aurait cinq disparus. Le trafic a été un temps interrompu entre les deux capitales avant de reprendre dans l’après-midi. (Source RFI)

De Sfax à Salakta, une cohabitation délicate entre migrants et Tunisiens

Les autorités estiment à 20 000 le nombre de migrants vivant dans les camps qui ont essaimé aux alentours d’El Amra, petite commune du centre-est de la Tunisie.

Il n’a pas été tenté – comme d’autres – de gonfler ses prix. Pour Ala Cherif, gérant de la supérette Mamix d’El Amra, un client est un client, qu’il soit du coin ou « Africain ». Le temps d’une course, les migrants subsahariens échoués dans cette modeste commune du centre-est de la Tunisie peuvent avoir l’impression d’être traités comme des gens ordinaires. « Ici, il n’y a pas de tarifs “pour les Blacks”, constate Mouctar Thiam, un jeune Sénégalais. Ailleurs, on nous augmente tout et quand on demande un ticket à la caisse, on refuse de nous le donner. » (Source Lemonde Afrique)

Cameroun : les enseignants décrètent quatre jours « d’école morte »

L'école est de nouveau en pause au Cameroun. Les enseignants ont démarré ce mardi une grève de 4 jours sur l’ensemble du territoire.

Planifié par le Collectif des organisations des enseignants du Cameroun (Corec) cette grève baptisée « école morte », vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et réformer en profondeur le système éducatif.

De manière précise, ils réclament : la tenue d’un forum national de l’éducation pour repenser l’école, la revalorisation du statut spécial des enseignants, une convention collective spécifique, pour les enseignants du privé, un environnement stable et respectueux de leur profession. (Source Africanews)

Centrafrique : plaidoyer pour le nouvel indice de vulnérabilité

Permettre de relever les fragilités qu’il y a dans les 45 pays les moins avancés, dont 33 en Afrique est tout l’enjeu de l’Indice de vulnérabilité multidimensionnelle. Cet indice devrait permettre à ces pays d’avoir un accès plus soutenu à des financements confessionnels ou à des dons grâce à la prise en compte de nouveaux indicateurs.

A Washington, où se tiennent actuellement les assemblées de printemps du FMI et de la Banque Mondiale, le ministre des finances et du budget centrafricain s’engage pour faire avancer l’initiative.

Les Nations Unies, ont adopté en août 2024, un indice de vulnérabilité multidimensionnel, afin de prendre en compte les facteurs exogènes auxquels sont confrontés les pays les plus exposés. (Source Africa24)

Réseau électrique au Togo : cap sur 69 268 nouveaux abonnés cette année

Alors que le Togo intensifie la promotion de l’électrification hors réseau (off-grid), les autorités poursuivent également leurs efforts pour renforcer l’accès à l’électricité à travers le réseau classique. La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévoit de raccorder cette année 69 268 nouveaux abonnés à travers le pays.

La capitale Lomé et ses environs concentreront l’essentiel des branchements avec 35 895 nouveaux abonnés attendus. Les autres régions bénéficieront également de cette extension : 13 744 dans la région maritime, 6884 dans les Plateaux, 4877 dans la Centrale, 4470 dans les Savanes et 3398 dans la Kara.

Pour atteindre cet objectif, 88 localités seront couvertes par le programme d’extension. La CEET prévoit de construire 182 nouveaux postes de transformation moyenne tension-basse tension (MT-BT) sur l’ensemble du territoire. (Source togonews)

Gabon : les akandais invités à embellir leur commune pour l’investiture du Président

Alors que le Gabon s’apprête à vivre une nouvelle page de son histoire politique, le ministère de l’Intérieur appelle à une large mobilisation des populations dans le cadre de la cérémonie d’investiture du président de la République, prévue dans la commune d’Akanda. Dans un communiqué daté du 22 avril 2025, le ministre Hermann Immongault invite les citoyens à se montrer exemplaires, solidaires et hospitaliers.

À quelques jours de cet événement majeur, qu’est l’investiture du chef de l’État, l’ambiance s’intensifie dans le Grand Libreville. Le ton est donné : civisme et responsabilité citoyenne sont les maîtres mots. Le ministère appelle la population à réserver un accueil chaleureux aux hôtes de marque, aux délégations étrangères et aux nombreux invités attendus pour cette cérémonie d’envergure nationale. (Source Gabon 24)

Le Bénin présent au Sommet mondial sur le handicap

Le troisième Global Disability Summit (GDS) s’est achevé récemment à Berlin sur une note d’espoir et d’engagement renouvelé en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans le monde. Placé sous le slogan « 15 pour cent pour les 15 pour cent », le sommet a réuni près de 4 500 participants issus d’une centaine de pays dont le Bénin, avec un objectif central : faire en sorte qu’au moins 15 % des projets de développement intègrent désormais de façon systématique l’inclusion du handicap.

Une avancée majeure symbolisée par l’adoption conjointe de la Déclaration d’Amman et de Berlin, soutenue par plus de 80 États et organisations internationales. (Source La Nouvelle Tribune)