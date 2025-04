Congo-Kinshasa: La Faculté de médecine de l'UNIKIN dotée d'un centre de formation en oxygénothérapie

Le recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Jean-Marie Kayembe, a lancé officiellement vendredi 18 avril les activités du training center en oxygénothérapie ou le centre de formation en oxygénothérapie. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Monekosso de l'UNIKIN.

Ce centre de formation est le fruit du partenariat entre l'ONG américaine PATH et la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa.

Il a pour objectif de former les professionnels de la santé ; à savoir : les médecins, infirmiers, des étudiants et autres chercheurs, à l'utilisation efficace de l'oxygène médical pour améliorer la prise en charge des patients.

Pour le directeur du PATH en RDC, Trad Hatton, la COVID -19 a servi de déclic pour mettre à nu le manque d'oxygène dans nos formations de sante :

« La COVID-19, et nous comme tout le monde, on a compris, en temps réel, le manque de disponibilité de l'oxygène dans le pays. Et toutes les autorités ont compris la même chose. On a construit une sorte de partenariat pour avancer, augmenter la disponibilité d'oxygène. Je peux dire que la COVID-19 est le mauvais démarrage... »

Par ailleurs, selon le directeur du PATH, le ministère de la Santé et le comité Couverture santé universelle ont installé de l'oxygène dans 23 provinces sur les 26 que compte le pays, ce qui est un démarrage, bien qu'il reste encore beaucoup de gaps à franchir.

Et c'est dans ce contexte que ce partenariat entre le PATH et les autorités sanitaires a produit le centre de formation des professionnels de santé à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, pour une prise en charge efficiente des patients.

Le professeur Jean-Marie Kayembe explique:

« Nous sommes battus il y a quelques années pour obtenir un véritable laboratoire de simulation. On étudie plus de nos jours la médecine sans passer par la simulation. La simulation c'est mettre l'individu au contact de la réalité en utilisant des matériels vrais en agissant sur les mannequins parce que l'erreur humaine dans ce domaine est peut-être fatale et de manière irréversible ».

La cérémonie s'est terminée par la visite de la salle de simulation du training center d'oxygénothérapie et son équipement. Cette salle se sert jusque-là des mannequins pour l'accouchement et les maladies respiratoires.