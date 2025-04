Algérie: Mascara - Mise en exergue de l'importance du développement de la citoyenneté numérique

MASCARA — Les participants à une rencontre nationale, organisée mardi à Mascara, ont souligné l'importance de développer la citoyenneté numérique pour améliorer les performances des administrations publiques.

Lors de son intervention dans cette rencontre intitulée "la citoyenneté numérique comme mécanisme d'amélioration de la performance du secteur public en Algérie, opportunités et défis", Mme Mokhtaria Mellal de l'Université de Saïda a insisté sur la nécessité de promouvoir la citoyenneté numérique pour renforcer les performances des administrations.

Elle a notamment évoqué l'importance du renforcement de la communication électronique entre l'administration et le citoyen, à travers l'évaluation en ligne des services publics par les citoyens via des portails ou des plateformes numériques, et la possibilité pour eux de proposer des améliorations.

De son côté, M. Mounir Safi de l'Université de Mostaganem a mis l'accent sur l'importance de développer la citoyenneté numérique chez les individus en renforçant leurs compétences numériques, ce qui les prépare à une interaction totalement numérique avec l'administration publique et contribue à l'amélioration de ses performances.

Mme Fatima-Zohra Messaoudi de l'Université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella a, quant à elle, mis l'accent sur l'importance d'accompagner la transformation numérique par une formation continue des ressources humaines dans le domaine de l'administration digitale. Elle a également évoqué la nécessité de diffuser la culture numérique et de sensibiliser la société pour garantir une meilleure efficacité administrative.

À noter que cette rencontre a été organisée à l'initiative de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université Mustapha-Stambouli de Mascara, et a réuni des enseignants et chercheurs issus de plusieurs universités du pays.