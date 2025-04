Afrique: Onze pays africains lancent un réseau d'information sur la tarification des produits pharmaceutiques

Le réseau africain d'information sur la tarification et le remboursement des produits pharmaceutiques (PPRI) lancé mardi à Dakar permettra de garantir un meilleur accès aux médicaments en Afrique, a déclaré le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy.

"Avec un tel réseau, nos pays pourront travailler ensemble, de manière harmonisée sur les prix et le remboursement des produits pharmaceutiques, échanger nos expériences et bonnes pratiques, comparer les instruments qui sont utilisés, en tenant compte des spécificités de chaque zone", a notamment dit Ibrahima Sy lors de la réunion inaugurale du réseau d'informations sur les prix et le remboursement des produits pharmaceutiques en Afrique (PPRI Africa).

De plus, a-t-il ajouté, "le réseau d'informations constituera un cadre approprié pour renforcer la sensibilisation des patients sur les prix et mieux maitriser l'impact des prix pharmaceutiques sur les budgets des structures publiques et privées ainsi que ceux des ménages qui, nous le savons, disposent d'un pouvoir d'achat souvent très limité".

A l'échelle du continent, a expliqué le ministre, "nous ne disposons pas d'un cadre global sur les prix et le remboursement des produits pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle, l'extension au continent africain du réseau d'information sur la tarification et le remboursement des produits pharmaceutiques (PPRI Africa) vient à son heure".

Selon lui, "la souveraineté pharmaceutique et la couverture sanitaire universelle sont deux objectifs majeurs que se sont fixés de nombreux pays africains".

"Des moyens substantiels leur sont consacrés depuis plusieurs années. Notre conviction est que la mise en place de réelles politiques de tarification et de remboursement des médicaments et autres produits de santé est un bon moyen d'accélérer l'atteinte de ces objectifs", a soutenu Ibrahima Sy.

Il relevé qu'au Sénégal, "les premières mesures de tarification et de remboursement des produits pharmaceutiques datent d'avant les indépendances, avec l'arrêté du 26 décembre 1955 fixant le prix de vente au public des produits et spécialités dans les pharmacies et les dépôts de l'Afrique Occidentale française".

Aussi, a-t-il précisé, "plusieurs autres textes ont suivi, jusqu'à l'arrêté interministériel du 15 janvier 2003 fixant le mode de calcul du prix de vente au public des médicaments, produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique".

Pour Dr Sy, "des mesures similaires sont prises par plusieurs autres pays africains".

Selon une note de presse, le PPRI Africa s'appuie sur le réseau PPRI européen qui est coordonné par le département de pharmaco économie de l'institut national de santé publique autrichien.

Dans ce sillage, l'ambassadrice de la Belgique au Sénégal et représentante de l'Union européenne à la cérémonie de lancement, Helene De Bock, a souligné qu' il est important de renforcer la résilience et l'accès aux médicaments en Afrique.

"Ce réseau va permettre d'éliminer les obstacles vers la fabrication locale des médicaments. Les produits pharmaceutiques jouent un rôle dans l'accès aux médicaments et dans l'accès à la couverture sanitaire universelle", a déclaré la diplomate.

Cette rencontre est organisée par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique en collaboration avec le ministère de la santé et le centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) avec le soutien financier de la coopération belge (ENABEL).

L'Afrique du Sud, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie, la Guinée, la Gambie et le Sénégal prennent part à la mise en place de ce réseau.