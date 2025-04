Mali: Ouest du pays - Plusieurs dizaines de corps découverts près du camp militaire de Kwala

Au Mali, plusieurs dizaines de corps ont été découverts près du camp militaire de Kwala, dans la région de Koulikoro, à l'ouest du pays, dans la nuit du 21 au 22 avril. La découverte a été faite par des personnes à la recherche de leurs proches, arrêtés par l'armée malienne et les paramilitaires de Wagner le 12 avril 2025 à Sébabougou, dans le cercle de Diéma, toujours dans la même zone. L'état de décomposition avancée des corps empêche leurs identifications.

Plusieurs sources communautaires et habitants confirment à RFI cette découverte. Aucune certitude n'existe pour l'instant sur le nombre exact de corps retrouvés, ni sur leur identité. Pour un témoin, il est difficile d'identifier les victimes à cause de l'état de décomposition avancée des corps.

« Sur certains d'entre eux, il ne reste que la peau et les os, quand il ne s'agit pas de simples squelettes », explique-t-il. Selon lui, « seuls les vêtements peuvent éventuellement permettre une identification ». Ce même témoin raconte aussi sa frayeur : « Il faisait nuit et on était très proche du camp militaire, on a vite fui par peur d'être vus. »

Un autre, toujours à la recherche de ses proches, confie : « Depuis plusieurs jours, je suis à la recherche de mon frère et de mon cousin arrêtés par l'armée et Wagner à Sébabougou », « j'ai peur qu'ils soient parmi les corps », s'inquiète-t-il.

Zone contrôlée par le Jnim

Cette découverte intensifie l'angoisse des proches de la soixantaine de personnes arrêtées le samedi 12 avril 2025 à Sébabougou par l'armée malienne et le groupe Wagner. Elles ont été emmenées vers une destination inconnue et, depuis, leurs proches n'ont reçu aucune information à leur sujet. Les Forces armées maliennes (Fama) n'ont pas communiqué, ni sur ces arrestations, ni sur la découverte des corps.

Cette zone est frontalière des trois régions de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel. Elle est le théâtre d'affrontements depuis plusieurs années entre le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, affilié à al-Qaïda) et l'armée malienne accompagnée de ses supplétifs russes de Wagner.

En mars 2024, une trentaine de militaires maliens avaient été tués dans une violente attaque revendiquée par le Jnim.