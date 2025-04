Ethiopie: Le pays est mise sur la pêche pour sa croissance économique et sa sécurité alimentaire - Ministère de l'agriculture

Addis-Abeba — Selon le ministère de l'agriculture, l'Éthiopie mise sur le vaste potentiel de ses ressources halieutiques pour stimuler la croissance économique, améliorer la sécurité alimentaire et attirer les investissements.

Tsigereda Fekadu, responsable du développement de l'élevage et des ressources halieutiques au ministère de l'Agriculture, a informé ENA que son ministère s'emploie activement à tirer parti de la pêche pour soutenir la croissance économique du pays.

En outré, elle a insisté sur le potentiel du pays en tant que marché prometteur pour les investisseurs dans le secteur de la pisciculture.

Elle a également souligné la croissance significative de la production halieutique éthiopienne, passée de 72 000 à 138 000 tonnes par an, attribuant cette hausse à l'attention accrue portée à ce secteur.

Tsigereda a également souligné la richesse des ressources aquatiques du pays, notamment ses nombreux lacs, rivières et zones humides qui abritent un écosystème diversifié. Elle a également souligné que des efforts de gestion et d'utilisation durables des ressources en eau sont en cours en Éthiopie, grâce à des infrastructures majeures comme le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qui attirent des investissements nationaux et internationaux dans le secteur de la pêche.

Elle a également souligné l'importance du transport réfrigéré pour améliorer la distribution des produits de la pêche.

Pour encourager les investissements, le ministère de l'Agriculture a mené des recherches et des études de faisabilité approfondies, créant ainsi des conditions plus favorables pour les investisseurs locaux et étrangers, a-t-elle souligné.

Tsigereda a conclu en soulignant les importantes opportunités de marché pour les investisseurs dans le secteur halieutique éthiopien, en pleine croissance et vital, stimulé par sa forte population, ses ressources aquatiques abondantes et ses politiques de soutien.