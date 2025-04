Ethiopie: Une délégation éthiopienne de haut niveau s'est entretenue avec des responsables du FMI à Washington

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut niveau, arrivée à Washington pour assister aux réunions de printemps 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), a eu des entretiens fructueux avec des dirigeants et des responsables du FMI dès le premier jour des réunions, selon le ministère des Finances.

Conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide et composée du gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Mihretu, du conseiller principal du Premier ministre, Teklewold Atnafu, du ministre d'État aux Finances, Eyob Tekalign, et d'autres délégués, la délégation a eu des entretiens fructueux avec des dirigeants et des responsables du FMI dès le premier jour des réunions de printemps.

Dans un communiqué de presse adressé à l'ENA, le ministère indique que la délégation a rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et d'autres hauts responsables afin d'échanger leurs points de vue sur les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie et sur les domaines nécessitant un soutien et une collaboration accrus.

La directrice générale a félicité l'Éthiopie pour sa détermination sans faille et les progrès considérables accomplis dans le rétablissement de la stabilité macroéconomique, ainsi que pour les mesures cruciales prises pour soutenir le programme de réformes du pays malgré les défis mondiaux.

Mme Georgieva a salué les résultats positifs enregistrés lors de la récente mission d'examen du programme du FMI en Éthiopie, notamment la baisse de l'inflation, une discipline budgétaire rigoureuse et une meilleure mobilisation des recettes.

Pour sa part, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le soutien du FMI, qui a joué un rôle déterminant dans l'avancement du programme de réformes du pays, visant à libérer tout son potentiel économique en renforçant et en modernisant l'économie, en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et en encourageant les investissements du secteur privé afin de créer des emplois et d'améliorer le niveau de vie de tous les Éthiopiens.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les mesures visant à poursuivre l'approfondissement des réformes, notamment en améliorant le climat des affaires afin d'attirer davantage d'investissements en Éthiopie.

Georgieva a réaffirmé l'engagement du FMI à soutenir le programme national de réforme économique de l'Éthiopie.

La réunion s'est conclue par un engagement des deux parties à poursuivre leur collaboration et à s'engager auprès du FMI pour soutenir les objectifs de croissance et de développement de l'Éthiopie.