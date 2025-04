Afrique: Le président de la CUA s'est entretenu avec le directeur Afrique de la Fondation Gates

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a rencontré le directeur Afrique de la Fondation Bill & Melinda Gates, Paulin Basinga, afin d'aborder le renforcement du partenariat CUA-Fondation Gates.

Selon l'Union africaine, leur discussion a porté sur les questions de santé sur le continent.

Les principaux sujets abordés comprenaient le financement de la santé, la mise en place de l'Agence africaine des médicaments et du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC-Afrique), le renforcement de la souveraineté du continent en matière de production de médicaments et de vaccins, ainsi qu'une meilleure adéquation des investissements des partenaires avec les priorités sanitaires de l'Afrique.

La Fondation soutient divers programmes visant à améliorer la santé et la nutrition, l'égalité des sexes, la prévention, le traitement et la recherche sur les maladies, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'agriculture et les services financiers pour les populations défavorisées dans divers pays africains.