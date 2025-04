Ile Maurice: Encourager les jeunes à utiliser les technologies de manière éthique, créative et engage

Le Festival AI4Good, destiné aux jeunes de 12 à 25 ans, les invite à participer à un concours de production numérique réalisée à l'aide d'outils d'intelligence artificielle (IA).

La deuxième édition du Festival AI4Good s'est ouverte le samedi 12 avril à Mahogany, de 15 h 30 à 18 h 30 avec un après-midi de rencontres et d'expérimentations. Ce festival, imaginé par Charlotte Govin, experte en IA, et coordonné pour la seconde année consécutive par Catherine Paya, spécialiste en projets éducatifs numériques, est entièrement dédié à la jeunesse et à la création numérique responsable à travers des outils d'IA. Il s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans et a pour mission de former, d'encourager les jeunes à utiliser les technologies de manière éthique, créative et engagée. Grâce au soutien de l'Institut français de Maurice (IFM) et de plusieurs partenariats et sponsors, AI4Good entend démocratiser l'accès aux outils d'IA, tout en favorisant un dialogue constructif sur leurs usages au service du bien commun.

Le samedi 12 avril, le festival a proposé au grand public des démonstrations en direct d'IA générative appliquée à la musique, aux images, aux textes et aux scénarios. Des ateliers express ont permis aux jeunes de s'initier à la création numérique, de comprendre comment formuler un prompt, générer un visuel ou composer un univers sonore avec des outils accessibles à tous. L'équipe du festival était présente pour échanger avec les familles, les enseignants, les associations et les futurs participants, avec la possibilité de s'inscrire sur place au concours AI4Good.

Ce concours est ouvert à travers le site officiel www.ai4goodfestival.org. Les jeunes intéressés sont invités à s'inscrire en ligne, à titre individuel et à soumettre une production numérique, elle peut se présenter comme un film court ou un jeu vidéo, réalisé à l'aide d'outils d'IA. Le thème général reste celui de l'IA au service du bien commun mais le thème spécifique de cette édition 2025 sera dévoilé le 1er-Mai. Les participants auront ensuite jusqu'au 20 mai 2025 à minuit (heure locale) pour remettre leur création. Trois catégories d'âge seront distinguées, et les meilleurs projets seront récompensés par un jury composé d'artistes, d'innovateurs et de professionnels du numérique, lors d'une cérémonie finale, le 22 mai 2025, à l'Atrium de Moka Telfair, à partir de 17h45.

Cette nouvelle édition vise à toucher plus de 400 jeunes mauriciens et mauriciennes, dans les écoles publiques et privées, ainsi qu'au sein d'associations locales, avec une attention particulière portée à l'égalité des chances et à la parité. Des formations gratuites sont prévues, à la fois en ligne et en présentiel, grâce à des ateliers organisés dans les établissements scolaires, les structures associatives et à l'IFM.

L'inclusion des jeunes filles dans ce projet constitue une priorité affirmée par toute l'équipe du festival. Pour Catherine Paya, l'engagement ne se limite pas aux discours. «Avec le Festival AI4Good 2025, nous avons décidé d'agir concrètement. Non pas en théorisant l'égalité, mais en l'incarnant. Cela commence par des invitations ciblées aux écoles publiques et privées, par des partenariats avec des associations locales et par des ateliers pensés pour que toutes les jeunes filles puissent se sentir à leur place, même si elles ne viennent pas d'un milieu tech. Nous savons que les freins sont souvent invisibles : manque de confiance, peur de ne pas être à la hauteur, absence de modèles féminins. Alors nous avons choisi de créer un environnement bienveillant, inspirant, accessible. Je recherche des partenaires, des sponsors, des soutiens et surtout des femmes prêtes à les accompagner. Alors venez partager votre parcours et les encourager : votre expérience peut faire toute la différence.»

Pour toute information, demande de partenariat ou inscription, les personnes intéressées peuvent contacter la coordination du festival à travers Catherine Paya à l'adresse suivante : catherine.paya@blissmanagement.net.