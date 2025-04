Tunisie: Récolte des céréales - Des prévisions optimistes

La production agricole s'annonce fructueuse cette année suite aux quantités importantes de pluie enregistrées jusque-là. Les données climatiques sont rassurantes avec une pluie arrivée à temps pour les agriculteurs. Dans son rapport trisannuel intitulé «Perspectives des récoltes et situation alimentaire», publié en mars dernier, la FAO indique que les précipitations cumulées en Tunisie entre novembre 2024 et janvier 2025 étaient supérieures à la moyenne annuelle dans les principales régions de production de Béja, Bizerte et Jendouba.

Après plusieurs années de sécheresse, la Tunisie a enregistré un rebond de sa production céréalière en 2023-2024 et 2024-2025. Les produits céréaliers (toutes espèces confondues), occupant une place stratégique dans le système alimentaire et dans l'économie nationale, ont fortement baissé durant les campagnes précédentes.

En Tunisie, la sécheresse persistante, qui a duré plus de 5 ans, a mis à rude épreuve les performances du secteur agricole. En dépit de ce contexte climatique défavorable, la filière céréalière a enregistré une amélioration de sa production en 2023-2024. En effet, selon les chiffres publiés par l'Office des Céréales (OC), la récolte de céréales a totalisé 660.000 tonnes au terme de la campagne agricole 2023-2024.

Une embellie

Ce stock a affiché une hausse de 25 %, soit 130.000 tonnes de plus que la production réalisée au cours la campagne précédente. Il reste toutefois largement inférieur à la moyenne quinquennale de 1,6 million de tonnes, d'après les données de la FAO. Le blé dur arrive en tête des récoltes, comptant pour 88 % de la production céréalière, soit 578.000 tonnes, suivi de l'orge (8,7 %), du blé tendre et du triticale.

En ce qui concerne les zones de production, le gouvernorat de Béja a enregistré les quantités les plus élevées, en concentrant 27 % du total des récoltes, suivi par Bizerte (20%) et Jendouba (14 %). En dépit de cette embellie, il convient de rappeler que la production céréalière couvre moins de 20 % de la demande sur le marché intérieur.

D'après les données de la FAO, la Tunisie consomme près de 4 millions de tonnes de céréales par an. Pour l'année 2025, la Tunisie s'apprête à enregistrer une bonne récolte de blé et d'orge grâce à des conditions climatiques favorables et aux efforts des autorités en faveur de l'autosuffisance, et ce, d'après le dernier rapport publié par le département de l'Agriculture des Etats (Usda). Le rapport prévoit une production de 1,35 million de tonnes métriques (MMT) de blé et 500.000 tonnes métriques (MT) d'orge pour la campagne agricole 2025/26.

Baisse prévue des importations

Ces quantités devraient permettre de réduire les importations à 1,7 MMT de blé et 450.000 MMT d'orge, soit des baisses respectives d'environ 10 % et 40 % par rapport aux importations pour 2024-25. Dans une dynamique d'optimisation de la gestion des récoltes, le ministère de tutelle a également anticipé une augmentation de la capacité de collecte à 7,6 millions de quintaux, dépassant la capacité actuelle de 7,2 millions.

Ces chiffres, communiqués par Azzeddine Chelghaf, directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture, illustrent une progression notable par rapport à la récolte 2023-2024. Alors que la Tunisie importe en moyenne 22 millions de quintaux de céréales par an, notamment du blé tendre, la récolte 2025 devrait atténuer cette dépendance, notamment en ce qui concerne l'orge et le blé dur.

Cette amélioration s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l'autosuffisance alimentaire, avec une augmentation des surfaces cultivées de 1,173 million d'hectares pour la saison 2024-2025. Les précipitations récentes, notamment dans les régions du Nord, ont eu un impact positif sur les grandes cultures. Ces pluies sont d'autant plus importantes qu'elles nourrissent les nappes phréatiques et auront des retombées positives sur l'ensemble des filières agricoles et forestières, ainsi que sur les ressources hydriques. Les pluies de mars et avril derniers devraient renforcer encore davantage cette dynamique, offrant des perspectives optimistes pour la saison agricole en cours.

Un soutien massif de l'Etat

Le gouvernement a approuvé, au mois de mars dernier, une série de mesures pour garantir une collecte efficace des céréales en 2025. Ces mesures comprennent la finalisation de la liste des collecteurs, le financement anticipé des coopératives, le renforcement des contrôles des centres de stockage et du transport des céréales. Sachant que la capacité de stockage pour la récolte 2025 est estimée à 7,63 millions de quintaux.