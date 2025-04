Tunisie: L'USBG gagne et respire - Une bonne dose de confiance...

Par leur large succès dans le match à six points contre l'ASG, Ayoub Chaâbane et ses partenaires peuvent se rassurer sur leur maintien.

L'USBG a remporté le match qu'il fallait, à tout prix, ne pas rater. Sans doute, les trois points les plus précieux de la saison aux dépens d'un concurrent direct pour le maintien. Le président du club, Fethi Hlel, a eu raison dans les deux décisions qu'il a prises. Un nouvel entraîneur même pour quatre matches ( Afouen Gharbi ) et le retour sur le banc du staff de l'adjoint des trois ex-entraîneurs partis, en l'occurrence Nizar Sansa.

Le déclic psychologique voulu a non seulement eu lieu, mais a été très rapide avec une victoire large et convaincante sur la Zliza. Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane, qui avaient pour seul objectif les trois points sans trop se soucier de la manière avec laquelle ils devraient les obtenir, ont été récompensés bien au-delà de leurs espérances. Un but précoce de Zied Machmoum ( 3') a ouvert le bal du grand festival.

Un deuxième but avant la pause, oeuvre de Amour Loussoukou ( 38'), a conforté cette avance et rassuré les coéquipiers de Noureddine Farhati sur l'issue de cette rencontre capitale. Ces deux buts libérateurs inscrits par Zied Machmoum (un défenseur converti en milieu de terrain) et par Amour Loussouko (un demi-défensif sentinelle) ont montré que l'apport des montées des deux latéraux, surtout Adem Taous et la projection des joueurs de l'entrejeu dans la phase de transition vers l'attaque et le bon flair sur les deuxièmes balles, ont été la solution en l'absence d'une ligne avant assez percutante et efficace devant les buts, à l'image de Adnène Yaâkoubi, auteur de plusieurs ratages.

Optimisme

Le gardien du Carrelage Abdelkader Chwaya, d'habitude beaucoup plus sûr sur sa ligne du but, a payé cette fois cash deux erreurs de sa défense et une très mauvaise anticipation de la trajectoire du ballon légèrement dévié sur le second but encaissé.

Il assume une grande part de responsabilité dans la très mauvaise entame de match des protégés de Tarak Jarraya qui, douchés froidement, se sont résignés, malgré les quelques tentatives au but de Houcine Mansour avec notamment un ballon sur le poteau droit de Farhati, à une défaite confirmée par un troisième but de Belwafi dans le temps additionnel (90 +4). Afouen Gharbi a, dès son premier match à la tête de l'USBG, montré qu'il n'a pas été appelé pour rien par Fethi Hlel.

L'effectif est le même, mais son management différent a été payant. L'USBG n'a plus qu'à enchaîner par une autre victoire sur l'ESZ, prochain adversaire au Stade 7-Mars de Ben Guerdane, pour mettre logiquement ses hommes à l'abri de la relégation sans avoir à attendre le résultat de la dure empoignade qui l'attend à Gafsa. Après tant de sueurs froides dans un passage à vide très long, l'USBG peut, grâce aux trois points contre l'ASG, afficher un grand optimisme pour les trois matches restants.