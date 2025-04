Tunisie: L'USM en bleu de chauffe - La conquête...

Une attaque de feu, un mental d'acier et très peu de blessés, l'USM a de quoi bomber le torse avant le bouquet final du championnat face au ST au stade Ennaifer, l'ESM à Ben Jannet, et enfin le clou du spectacle face à l'Espérance à Radès en clôture de compétition.

L'USM ne lâche pas prise et partage donc toujours le leadership avec l'EST en attendant de retrouver le tenant en clôture du championnat. Vainqueur de l'AS Soliman à la régulière, l'USM a ainsi signé sa 5e victoire consécutive et soigne encore plus ses statistiques par là même. En clair, les Bleus ont fait trembler les filets adverses à 23 reprises en dix matchs, démontrant leur puissance offensive, symbole d'une équipe qui tourne à plein régime.

Autre facette de l'USM est en rapport avec les spécificités de ses joueurs et la riche palette de certains. A l'USM, le danger vient désormais de partout. Quand la jeune pépite Louay Trayi accuse un retard à l'allumage, c'est au tour des autres artilleurs, Harzi et Mastouri de montrer la voie, sans oublier l'apport du latéral droit Mahmoud Ghorbal, buteur à son tour.

Adoubé à un milieu dense où Mehdi Ganouni, Moez Hadj Ali et Orkuma forment un tout indivisible, l'USM dispose cette saison d'une solide rampe de lancement pour les attaquants autant que d'une sentinelle plus que vigilante, en l'occurrence, Orkuma. Et puis, volet base arrière, l'équipe peut compter sur l'activité débordante des deux latéraux, Soltani et Ghorbal, deux défenseurs hyperactifs à l'activité débordante. Enfin, avec la paire Salhi-Chikhaoui dans l'axe, la défense est rarement prise en défaut.

Irrésistible, féroce et efficace

Époustouflantes sous la houlette de Mohamed Sahli et stupéfiante depuis l'intronisation de Faouzi Benzarti, l'USM trace son sillon, entre plaisir de jouer et rendement décapant. Suffisant pour croire davantage au titre ? Serait-ce la bonne pour les gars du Ribat, plus que jamais à la conquête du premier titre de champion de l'histoire des Bleus ? Une chose est sûre, les hommes de l'ex-timonier national sont prêts à défendre crânement leurs chances jusqu'au bout. C'est simple même, dans son passé tout récent, jamais l'USM n'avait semblé aussi prête pour un grand rendez-vous.

Irrésistible dans la création du jeu, féroce à la perte du ballon et surtout efficace dans la zone de vérité, cette USM-là n'en finit donc plus d'enchaîner les victoires et a même placé parfois le curseur un peu plus haut face à la Zliza et la JSO, corrigées respectivement (5-0) et (7-0). Globalement, avec des matchs accomplis, différents buteurs au fil des rondes, des actions qui partent de la droite, de la gauche ou de l'axe, l'USM est une équipe soudée qui continue d'affoler les compteurs. Chez les Bleus aussi, il y a plusieurs chefs de meute avec Harzi, Hadj Ali et Orkuma, trois piliers qui servent de repères aux côtés d'un staff technique qui pousse toute l'équipe au maximum.

A Monastir, depuis plusieurs semaines, Faouzi Benzarti a crescendo amené son équipe à pleine maturité. Et du jeu usémiste en découle et ressort ainsi un certain plaisir chez des joueurs qui déroulent un football préparé minutieusement. Focus sur l'objectif final, l'USM l'est assurément. Et avec des piliers déterminés, un banc de qualité, une bonne dynamique et une bonne entente sur le terrain qui se traduit par des démonstrations au fil des journées, l'équipe est plus que jamais prête à marquer l'histoire.