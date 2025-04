Tunisie: Le ministre du Commerce annonce l'adoption de la stratégie nationale de la métrologie à l'horizon 2035

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé, mardi, que son département travaille actuellement sur l'adoption de la stratégie nationale de la métrologie à l'horizon 2035. Cette stratégie vise à doter la Tunisie d'un système national de métrologie conforme aux normes internationales, afin de soutenir les activités économiques du pays.

Lors de l'ouverture de la 10e édition de la Conférence Internationale de Métrologie, qui se déroule du 22 au 24 avril à Hammamet, M. Abid a précisé que son ministère, en collaboration avec l'Agence Nationale de Métrologie, oeuvre activement à développer cette discipline. L'objectif est de fournir aux entreprises industrielles des équipements de mesure de qualité pour garantir la conformité des produits tout en respectant les normes de sécurité.

Le directeur général de l'Agence Nationale de Métrologie a souligné le rôle central de la métrologie dans l'amélioration de la qualité, en affirmant que cette discipline contribue au renforcement des échanges commerciaux. Il a également rappelé que la Tunisie figure parmi les pays les plus avancés en matière de métrologie, avec 40 laboratoires certifiés dans ce domaine.

Organisée par le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) en partenariat avec l'École Africaine de Management et de Métrologie (EA2M), cette conférence réunit des experts, industriels et universitaires de près de 25 pays, principalement d'Afrique et d'Europe. Walid Touayar, président du CAFMET, a souligné que cet événement représente une occasion privilégiée pour échanger sur les innovations en métrologie et renforcer les partenariats entre les acteurs tunisiens, africains et européens.

Il a ajouté que cette conférence, qui se tient pour la deuxième fois en Tunisie, vise à consolider la coopération internationale pour garantir la précision des mesures et soutenir les fabricants et laboratoires dans l'amélioration de leurs produits. Selon lui, la métrologie joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité, la conformité aux normes et la facilitation des échanges commerciaux.

Créé en 2005, le CAFMET œuvre activement à promouvoir la culture de la métrologie en Afrique, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'énergie et l'agroalimentaire.