Tunisie: Le CAB perd à nouveau en déplacement - Une équipe trop chambardée!

Comme prévu, le staff technique a fait jouer, contre EGSG, bon nombre de jeunes... trop peut-être !

C'était comme à l'entraînement ! On savait que l'équipe cabiste allait être remaniée mais on était surpris, au sein du public «jaune et noir», du grand nombre de jeunes qui ont fait leur apparition en cours de jeu. Certes, il s'agissait d'une bonne occasion pour eux d'être testés lors d'un match officiel, mais il était clair également qu'en procédant de la sorte, le CAB ne pouvait pas développer son jeu habituel, cela va de soi.

En alignant une formation amoindrie et en incorporant beaucoup de jeunes en même temps, il était difficile d'éviter la défaite surtout que les Cabistes évoluaient en déplacement contre une équipe qui n'avait d'autre choix que la victoire.

Tests pas concluants

Deux enseignements sont à tirer de cette rencontre. Le premier est que les tests n'ont pas été vraiment concluants. À commencer par le gardien de buts Sabri Saidi, qui s'est montré fébrile et commettant de surcroît une faute impardonnable à l'intérieur des 16 mètres en tirant le short d'un adversaire dans une action anodine, synonyme de pénalty.

On a vu jouer à cette occasion, outre Saidi dans les bois, Malek Doukali Aziz Gueblia et Iyed Midani d'entrée alors que Aziz Chaâbane, M.A.Khelifi, Chiheb Abdelli, Hamda Hammami et Othmane Charfeddine ont été incorporés en seconde mi-temps, tous manquant terriblement de compétition et donc de temps de jeu. La deuxième remarque, et malheureusement récurrente, est que le CAB a d'énormes difficultés à atteindre les filets adverses quand il joue hors de ses bases.

Et pourtant, EGSG n'est pas réputé pour avoir une défense solide. Le staff technique a du boulot sur ce plan-là si l'on veut bâtir une formation qui soit compétitive. Le prochain match contre le CA à Bizerte nous permettra de voir si les défaillances constatées à Gafsa auront été corrigées... au moins partiellement!