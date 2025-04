Afrique: Le directeur général de la Société d'Electricité du Soudan discute avec 'Chine XD Egypte' le soutien de réseau soudanais

Dans le cadre du renforcement de la coopération régionale entre le Soudan, l'Égypte et la Chine, l'ingénieur Abdallah Ahmed Mohamed Ali, directeur général de la Société d'Electricité du Soudan (SES), a visité la 'Société chinoise d'équipements électriques haute tension XD' à son siège officiel au Caire, pour discuter les moyens de coopération dans les domaines de la maintenance et de la fourniture d'équipements haute tension, en particulier de transformateurs, et du développement de l'infrastructure électrique au Soudan.

La réunion a porté sur des discussions techniques et stratégiques sur les moyens de soutenir le réseau électrique soudanais en utilisant des solutions intégrées fournies par « Chine XD Egypte », notamment dans les domaines des équipements de transmission, des appareillages de commutation haute tension et des stations intégrées. La réunion a souligné l'importance de localiser la technologie en coopération avec la partie chinoise et de tirer parti de l'expertise accumulée par l'Égypte dans ce domaine vital.

Au cours de la réunion, l'ingénieur. Abdallah Mohamed a souligné que cette visite représente un premier pas vers un partenariat technique et commercial à long terme. Il a noté que le Soudan souhaitait organiser une visite de terrain ultérieure dans les usines « XD-EGEMAC » à Ain Sokhna, pour évaluer les capacités de fabrication et de maintenance, former le personnel soudanais et explorer les moyens de coopérer directement pour répondre aux besoins du réseau soudanais.

De leur côté, les responsables de Chine XD Egypte ont salué la coopération avec leurs homologues soudanais, soulignant que le soutien aux réseaux électriques à travers le continent africain est une priorité dans le cadre des efforts de l'État égyptien pour transférer l'expertise et approfondir la coopération commerciale entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et des équipements électriques à haute tension. Ils ont également souligné leur pleine disponibilité à fournir tous les services techniques et logistiques et à allouer des programmes de formation pour qualifier le personnel soudanais.

À l'issue de la visite, il a été convenu de former un groupe de travail conjoint pour assurer le suivi de la coopération, coordonner efficacement et prendre des mesures rapides et efficaces à cet égard, en vue de l'élaboration d'un plan de mise en oeuvre des projets d'approvisionnement et de soutien technique pour le réseau électrique au Soudan.