Congo-Kinshasa: Est du pays - L'ONU dénombre une hausse vertigineuse des violences faites aux femmes

En République démocratique du Congo, l'est du pays est toujours en proie aux conflits armés. Cette situation a d'importantes répercussions sur les civils. Selon la dernière note du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), la situation des droits humains s'est dégradée dans le pays au mois de février 2025. Les violations sont concentrées dans les zones de conflit situées dans l'est du pays.

L'ONU recense pour ce mois de février plus de 1 200 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains dans l'ensemble de la RDC. Ce nombre est en augmentation de 47% par rapport à janvier 2025. Comme pour les périodes antérieures, ce sont dans les provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements : le Nord-Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud-Kivu où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois.

Le BCNUDH alerte particulièrement sur la flambée des violences basées sur le genre : + 152%. Même inquiétude concernant les violations affectant les enfants : + 137% par rapport au moins de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas.

La situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées par les Nations unies dans le reste de la RDC, soit une augmentation de 28%. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète « l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. »