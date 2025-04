Soudan: Le ministre des Finances dirige la délégation soudanaise participant aux réunions de printemps à Washington

Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Gibril Ibrahim dirige la délégation de la République du Soudan participant aux réunions de printemps du Fonds Monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque Mondiale (BM) pour l'année 2025, qui se tiennent dans la capitale américaine, Washington, du 21 au 27 avril.

Les réunions portent sur les principaux développements économiques mondiaux et les défis auxquels est confrontée la macroéconomie, ainsi que sur les questions de numérisation, de technologie des services financiers et de changement climatique. Les événements d'accompagnement comprennent des séminaires et des séances de discussion sur les questions économiques mondiales, le développement international et les marchés financiers.

Le ministre devrait tenir une série de réunions importantes en marge des réunions avec un certain nombre de représentants d'institutions financières internationales, notamment le FMI et la BM, ainsi que des institutions financières régionales.

Il s'entretiendra également avec un certain nombre de ses homologues, ministres des Finances et de l'Economie des pays participant aux réunions, dans le but de renforcer la coopération économique conjointe et de développer des partenariats bilatéraux pour servir les priorités de développement du pays.

La résolution de la dette extérieure du Soudan figure en tête de l'ordre du jour, ainsi que les efforts visant à refinancer un certain nombre de projets essentiels dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'aide humanitaire, grâce à la coopération avec des organisations internationales spécialisées.