Soudan: Le Mouvement de l'Armée de Libération du pays dément les affirmations de la milice selon lesquelles 7 000 combattants auraient fait défection

Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan (MALS) a catégoriquement démenti les informations diffusées par la milice rebelle FSR sur les médias, affirmant qu'un commandant de terrain, accompagné de 7 000 combattants, a rejoint les rangs de la milice, en plus de 200 véhicules de combat appartenant aux forces du mouvement.

Le porte-parole officiel du MALS, Al-Sadig Ali a déclaré qu'après avoir mené les enquêtes nécessaires, nous avons confirmé que la personne en question faisait partie de la milice FSR. Il a ajouté qu'après que la milice ait subi des défaites de tous côtés et dans une tentative de remonter le moral de ses forces vaincues et effondrées, elle a eu recours à ce mensonge honteux.

Al-Nour a expliqué dans un communiqué de presse que tous les dirigeants militaires et civils du mouvement sont connus par leur nom et leur grade, et que le chef présumé parlant dans la vidéo est une personne inconnue que personne ne connaît et dont personne n'a entendu parler.

La déclaration affirme que le MALS repose sur une base solide sous une direction unifiée et harmonieuse, dirigée par le commandant suprême et superviseur général de la Force conjointe, Minni Arko Minawi, et le commandant en chef des forces du Mouvement, le Lit-Gen Jumaa Mohammed Haqqar, dans le cadre d'une vision stratégique claire pour libérer le pays des milices et des mercenaires.

Le communiqué indique que le mouvement travaille en étroite coordination avec les Forces Armées Soudanaises, la force conjointe et la communauté locale, dans le but de lever le siège de la ville d'El Fasher, de protéger les civils et d'alléger leurs souffrances en aidant ceux qui fuient Zamzam par le biais de comités formés par le gouverneur du Darfour.

Le communiqué ajoute que ce qui est surprenant, c'est que ce mensonge scandaleux ait été accepté par certains grands médias, qui ont diffusé la vidéo comme s'il s'agissait d'un fait évident, alors qu'ils auraient pu enquêter avant de publier une fausse nouvelle, ce qui met en péril leur crédibilité.

Le mouvement a appelé tous les Soudanais qui souhaitent rechercher la vérité à visiter le site Web du porte-parole officiel du mouvement pour obtenir les informations dont ils ont besoin.