Soudan: La Société soudanaise des ressources minérales du Nil parraine 2 000 familles pauvres pour leur permettre de bénéficier d'une assurance maladie

Le directeur de la Société Soudanaise des Ressources Minérales (SSRM) à l'état du Nil, M. Moataz Haj Nour a souligné l'importance d'intégrer les rôles entre les institutions, en particulier celles concernées par la fourniture de services aux citoyens, annonçant le parrainage de 2 000 familles pauvres en les incluant sous l'égide de « l'Assurance Maladie », sous la direction du directeur général de la SSRM. Il a salué l'expérience de l'Assurance Maladie dans l'État du Nil et le retour des services dans les établissements de santé.

C'était lors de sa réception mardi dans son bureau à Atbara, Dr Farouk Faisal Ahmed, directeur de l'assurance maladie, branche l'état du Nil, et M. Mohamed Al-Amin Hashim, directeur des ressources humaines et financières, qui ont fourni un briefing complet sur le retour de la reprise de l'assurance maladie en rétablissant les services dans les établissements de santé et le grand effort pour fournir des médicaments inscrits sur la liste de l'assurance maladie.

M. Mohamed El-Amin Hashem, directeur des ressources humaines et financières de la succursale, a parlé de la valeur des abonnements et des modalités de paiement, et les deux parties ont convenu de tenir une réunion conjointe dans un avenir proche pour inclure les familles pauvres sous l'égide de l'assurance maladie et inclure les employés de l'entreprise dans le package de services supplémentaires.