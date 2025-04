Tunisie: Exposition 'DACCOURDOU' - Un récit photographique de la présence italienne au pays

L'Institut Italien de Culture de Tunis, en collaboration avec l'Ambassade d'Italie en Tunisie et l'Institut National du Patrimoine, présente l'exposition « DACCOURDOU. Aspects et formes de la présence culturelle italienne en Tunisie. Un récit photographique polysémique. », qui se tiendra au Musée National du Bardo du 25 avril au 25 juillet 2025.

Le terme « daccourdou » [dak.kur'du], très courant en arabe tunisien, est une expression empruntée à la langue italienne, comme de nombreux autres mots utilisés dans le langage quotidien en Tunisie (par exemple, fishta pour fête, viranda, kujina, etc.). Ces exemples d'emprunts linguistiques sont l'une des preuves les plus éloquentes de la profonde et historique interaction culturelle entre les deux pays.

Le titre de l'exposition prend son origine dans cette expression, véritable témoignage d'une relation profonde et séculaire, qui ne repose pas uniquement sur des raisons géographiques, mais aussi sur des liens culturels profondément ancrés.

Quatre photographes de renommée internationale Claudio Gobbi, Tommaso Fiscaletti, Giovanna Silva et Souad Mani ont été invités à réaliser quatre sessions photographiques distinctes en Tunisie, donnant naissance à quatre sections d'exposition qui explorent différents aspects de la présence culturelle italienne en Tunisie. La première section est consacrée aux sites archéologiques tunisiens et aux missions archéologiques italo-tunisiennes, un témoignage exceptionnel de coopération culturelle entre les deux rives de la Méditerranée, qui perdure depuis plus de soixante ans. Les autres sections abordent les thèmes de l'architecture italienne en Tunisie, avec de nombreux bâtiments réalisés par des architectes italiens au début du XXe siècle, de la coopération commerciale entre l'Italie et la Tunisie, avec des portraits de personnes vivant et travaillant entre les deux pays, et enfin, de la mémoire de la présence italienne en Tunisie dans la première moitié du XXe siècle.

Le projet d'exposition est supervisé par Filippo Maggia, l'un des plus grands experts italiens de la photographie contemporaine, qui a également supervisé la réalisation du catalogue publié par Silvana Editoriale. L'exposition est réalisée grâce au soutien de la Direction Générale de la Créativité Contemporaine du Ministère italien de la Culture, dans le cadre de l'avis public pour la promotion de la photographie italienne contemporaine à l'étranger.

L'exposition a bénéficié du soutien de Bisazza Mosaico, Elleti Group, de l'ONG WeWorld, et, du côté tunisien, de la collaboration du directeur du Musée National du Bardo et de l'Institut National du Patrimoine.