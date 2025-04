Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Le pape restera dans la mémoire collective de l'humanité»

Lors de la séance parlementaire d'hier, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pris la parole pour rendre un hommage appuyé au pape François, décédé le lundi 21 avril. Dans un message empreint de solennité, il a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple mauricien, ses plus sincères condoléances au Saint-Siège.

Rappelant avec émotion la visite apostolique du pape François à Maurice en septembre 2019, il a souligné l'impact profond de cet événement sur l'ensemble de la population mauricienne, toutes confessions confondues.

«Sa présence parmi nous fut un moment de grâce qui reste gravé dans la mémoire collective de tous les Mauriciens.» Navin Ramgoolam a également salué l'héritage moral et spirituel laissé par le souverain pontife, qualifiant le pape François de «voix des pauvres et des opprimés, au-delà des croyances, des couleurs ou du genre». Fervent défenseur de l'environnement, le pape n'a jamais hésité à dénoncer «un système économique mondial qui exploite les pauvres et transforme la Terre en un immense tas d'ordures», a rappelé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a aussi mis en avant les efforts inlassables du Saint père en faveur de la justice sociale et de la paix, notamment dans les zones de conflit comme Gaza et l'Ukraine. «Le pape François restera dans l'histoire comme un modèle d'humilité et un apôtre de la paix», a-t-il ajouté.À l'issue de cette déclaration, une minute de silence a été observée dans l'hémicycle en signe de respect et de recueillement.