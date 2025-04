Algérie: L'ANIRA constate certaines dérives professionnelles dans deux programmes de la chaîne 'El Heddaf'

ALGER — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA), a affirmé, mardi dans un communiqué, qu'elle continue de constater certaines dérives professionnelles s'écartant de l'analyse sportive, et ce, en dépit de ses mises en garde sur la nécessité de respecter les dispositions légales et réglementaires encadrant le traitement de l'information sportive, et c'est le cas pour deux programmes sportifs diffusés par la chaîne "El Heddaf".

"Bien qu'elle ait souligné à maintes occasions, et à travers les médias nationaux, la nécessité de respecter les règles et dispositions juridiques relatives au traitement de l'information sportive dans les différents programmes et émissions des chaînes télévisés, l'ANIRA continue néanmoins de constater certaines dérives professionnelles qui s'écartent de l'analyse sportive", précise le communiqué.

"L'un des analystes sportifs intervenant sur la chaîne El Heddaf TV, dans les émissions « Belmekchouf » du 17 avril et « VAR El Heddaf » du 15 avril 2025, s'est écarté des principes de neutralité et d'objectivité", note l'ANIRA soulignant que cela "va à l'encontre des dispositions de la loi organique n 23-14 relative à l'information, de la loi n 23-20 relative à l'activité audiovisuelle, et du décret exécutif n 24-250 fixant le cahier des charges général applicable aux services de communication audiovisuelle".

L'Autorité rappelle à cet égard que "le journalisme sportif n'est pas un moyen de gérer les émotions ou semer le doute, mais un partenaire dans la construction de la conscience collective et la promotion de l'esprit de compétition loyale, et il est tenu de ce fait de faire preuve de responsabilité, d'activer les mécanismes d'autorégulation et de suivi des analystes sportifs, afin de garantir l'exactitude et la modération dans la transmission et l'analyse de l'information, loin du sensationnel injustifié ou de l'hyperbole susceptibles d'attiser les émotions plutôt que de les tempérer, et de compromettre ainsi l'essence même du sport et les hautes valeurs qu'il véhicule".