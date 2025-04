Algérie: Ministère des Relations avec le Parlement - Une journée d'étude sur la Coordination institutionnelle au profit des officiers et cadres de la Gendarmerie nationale

ALGER — Une journée d'étude sur la "Coordination institutionnelle" a été organisée mardi à l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) de Zéralda (Alger), le martyr "Mouaz M'hamed", au profit des officiers et des cadres de la Gendarmerie nationale, a indiqué un communiqué du ministère des Relations avec le Parlement.

A cette occasion la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou a souligné que l'organisation de cette rencontre de formation "reflète le niveau de coordination entre les institutions de l'Etat au profit de l'intérêt général, et témoigne de la conscience du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale quant à l'importance de la formation continue de ses cadres et ses employés pour davantage d'efficacité sur le terrain et être ainsi au diapason des évolutions actuelles".

Mme Krikou a salué la Gendarmerie nationale pour "son professionnalisme (...) dans la préservation de l'ordre public et la protection du pays et des citoyens", en s'adaptant aux évolutions actuelles, notamment technologiques et numériques (...) dans un contexte mondial et régional instable".

Le peuple algérien est bien conscient de l'impact de ces circonstances sur la stabilité du développement dont les contours ont été dessinés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dès son accession au pouvoir, à travers des engagements constructifs ayant couvert tous les domaines, notamment le renforcement de la sécurité et de la défense nationales, à travers une armée professionnelle défendant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale avec dévouement et loyauté (...)", soutien la ministre.

Dans le même contexte, la ministre a salué "les efforts considérables et qualitatifs déployés par toutes les forces de sécurité, à savoir les membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, afin de préserver et d'instaurer la sécurité".

Elle a également salué "la vigilance du peuple algérien face aux tentatives désespérées visant à déstabiliser son développement, ainsi que sa conscience de la nécessité de contribuer à la préservation de sa cohésion sociale et de sa relation innée avec ses Dirigeants et son Armée, garante du serment des chouhada et des principes de la Glorieuse révolution de novembre, qui constitue un exemple en matière de révolutions de libération contre les puissances coloniales mondiales", se disant convaincue quant à "la détermination du peuple à aller vers un développement promoteur, sous la direction clairvoyante du président de la République".

La ministre a, en outre, évoqué "l'intégration et la cohésion institutionnelle qui, selon elle, "consacre l'intérêt général, notamment entre les pouvoirs législatif et exécutif", soulignant que "la richesse de la législation algérienne traduit la conscience du législateur quant à la nécessité d'adapter ses dispositions aux exigences actuelles tout en respectant nos constantes nationales et nos engagements internationaux".

Enfin, Mme Krikou a affirmé que cette rencontre de formation visait à faire connaitre les principales dispositions législatives régissant la relation complémentaire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui se concrétisent à travers des mécanismes législatifs et de contrôle consacrant cette noble démarche, selon la même source.