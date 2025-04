Algérie: Haltérophilie - Kamel Saïdi élu membre du bureau exécutif de l'UA de la discipline

ALGER — Le président de la Fédération algérienne d'Haltérophilie (FAH), Kamel Saïdi , a été élu membre du bureau exécutif de l'Union africaine de la discipline, lors de l'Assemblée générale tenue mardi à Moka, à l'île Maurice, en marge des championnats d'Afrique qui se déroulent du 20 au 28 avril, a appris l 'APS auprès de l'instance fédérale.

Le président de la FAH a été élu membre du bureau exécutif de l'Union Africaine, après avoir obtenu la confiance de la majorité des membres participant à l'Assemblée générale.

"Cette élection est l'aboutissement des efforts de l'Algérie pour développer l'haltérophilie sur le continent et reflète son statut croissant au niveau africain", a-t-on ajouté.

Dans le même contexte, les Algériens Dr. Fares Abdelghani et Dr. Ait Messaoud Abdelghani, ont été élus, respectivement, au Comité de recherche et de formation et au Comité médical, "ce qui met en évidence la présence forte et effective de l'Algérie au sein des instances de l'Union Africaine et confirme l'engagement de l'Algérie à contribuer au développement de ce sport à différents niveaux techniques, médicaux et scientifiques", a précisé la même source.

La Fédération algérienne d'Haltérophilie a félicité l'ensemble des élus et exprime sa fierté de cette représentation distinguée qui reflète la compétence des cadres algériens et la confiance placée par les partenaires africains en leurs compétences.