Algérie: M. Belmehdi préside une rencontre d'orientation avec les encadreurs de la mission algérienne du Hadj

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé, mardi, une rencontre d'orientation avec les encadreurs de la mission algérienne du Hadj avec ses différents bureaux dans le cadre des préparatifs pour la saison du Hadj 1446/2025, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a réuni les encadreurs de la mission algérienne du Hadj au niveau des bureaux de la Mecque, de Médine et de Djeddah, parmi les cadres du ministère des Affaires religieuses et de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO)", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministre a insisté en sa qualité de président du bureau des affaires des hadjis algériens, sur "l'importance de la mobilisation totale et complète pour assurer une bonne prise en charge des hadjis algériens avec une présence permanente sur le terrain et une réponse immédiate à leurs préoccupations, notamment lors de l'accomplissement des rites sacrés du Hadj, et garantir un pèlerinage serein et sûr", conclut le document.