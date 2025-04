Algérie: Une délégation russe visite l'AAPI pour s'enquérir du système national d'investissement

ALGER — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a accueilli, mardi, une délégation russe conduite par Serguei Katyrin, président de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Russie, en vue de s'enquérir du cadre régissant l'investissement en Algérie, a indiqué un communiqué de l'AAPI.

Lors de cette visite, la délégation russe, composée de présidents de plusieurs chambres régionales de commerce et d'industrie, a reçu des explications sur le rôle de l'Agence en tant qu'instrument d'accompagnement de l'investisseur national ou étranger, dans toutes les étapes de la concrétisation de son projet, ainsi que sur les avantages et incitations accordés par la loi dans le cadre de la politique de promotion des investissements créateurs de richesse, de valeur ajoutée et d'emplois.

A cette occasion, le directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache, a indiqué que l'Algérie est ouverte à l'investissement étranger, soulignant sa politique de soutien et de promotion de la production et des industries locales, en vue de réduire progressivement les importations, ainsi que les secteurs qui constituent une priorité pour l'économie nationale et les avantages accordés aux investissements dans ces domaines.

Evoquant l'amélioration du climat d'affaires en Algérie au cours des dernières années, M. Rekkache a mis en exergue les instructions des hautes autorités du pays visant à faciliter l'acte d'investissement et l'accompagnement des investissements.

Pour sa part, M. Katyrin a exprimé la volonté des entreprises de son pays de développer des partenariats fructueux avec leurs homologues algériennes et de réaliser des projets d'investissement dans différents secteurs en Algérie.

Ainsi, les deux parties sont convenues d'organiser des rencontres bilatérales par visioconférence avec les différentes chambres de commerce et d'industrie régionales de Russie, au nombre de 130, regroupant des investisseurs et des hommes d'affaires activant dans divers secteurs, l'objectif étant de faire connaître les avantages et les opportunités d'investissement en Algérie, ainsi que les incitations accordées par la loi sur l'investissement au profit des entreprises étrangères dont russes.