Algérie: Tamanrasset - Chargé par le président de la République, le ministre de la Culture présente les condoléances à la famille de Badi Lalla

TAMANRASSET — Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Ballalou, a présenté mardi les condoléances à la famille de la défunte Badi Lalla, que l'art du Tindi vient de perdre.

Le message de condoléance du président de la République à la famille de la défunte a été remis par le ministre à son domicile au quartier Tahaggart, à Tamanrasset, après avoir assisté aux obsèques au cimetière-Est de Tahaggart.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition de l'artiste Badi Lalla, une des voix emblématiques de la riche culture nationale, et qui a grandement contribué, avec son talent et sa créativité, à la promotion du legs musical et son rayonnement sur la scène mondiale de l'art lyrique du Tindi de la région de l'Ahaggar", est-il indiqué dans le message de condoléances.

Le président a ajouté: "En cette douloureuse circonstance, je vous présente à vous et à la famille artistique mes sincères condoléances et vous assure de ma plus profonde sympathie, priant Allah le tout-puissant d'entourer la défunte de sa miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et d'accorder à sa famille et proches patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons".

De son côté, le ministre de la Culture et des Arts a affirmé que "la défunte a laissé un riche héritage éternel et une école de l'art du Tindi, tout comme elle a agi en toute intelligence, patriotisme et engagement et a jeté une passerelle entre l'art traditionnel et moderne".

M. Ballalou a exprimé, en outre, sa "fierté de cette icône et de tout l'art qu'elle lègue, elle qui fut l'ambassadrice de l'Algérie véhiculant un message d'amour de la patrie ainsi qu'un message de l'art algérien authentique", avant de s'engager à "oeuvrer à la préservation de ce legs culturel et à le numériser et le diffuser à échelle nationale et internationale".

Le ministre a, auparavant, assisté aux côtés des autorités locales, aux obsèques de la défunte Badi Lalla au cimetière-Est du quartier Tahaggart, qui se sont déroulées en présence d'une foule nombreuse de citoyens et de passionnés de cette grande figure artistique.