Algérie: FAF - 'Ziani va nous rejoindre à la DTN'

ALGER — Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Ali Moucer, a annoncé ce mardi l'arrivée du milieu offensif international algérien, Karim Ziani, au sein de l'organigramme de la DTN, sans pour autant préciser la tâche qui lui sera attribuée.

"L'organigramme de la DTN est en cours d'élaboration. La nomination de Karim Ziani est une chose importante. J'ai besoin que Karim soit avec nous, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. Il a la chance d'avoir, avec Nedder (sélectionneur des U20) et Ghimouz (sélectionneur des U15), des garçons compétents avec une grande expérience. C'est aussi dans cet état d'esprit qu'il a prévu de venir, apprendre, ensuite prendre des responsabilités importantes", a-t-il indiqué a cours d'une conférence de presse, tenue à la salle du stade Nelson-Mandela à Baraki (Alger).

Ali Moucer a été nommé à la tête de la DTN en décembre dernier, en remplacement d'Ameur Mansoul, ce dernier avait demandé à la FAF de le décharger de sa mission.

"Je souhaite mettre en place une équipe, car j'attache énormément d'importance au travail partagé, pour que je puisse prendre les meilleures décisions. Il nous faut un certain nombres de collaborateurs, certains sont déjà sur place, à l'image des sélectionneurs des U20 et U17", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner: "L'action sur la formation c'est de former les entraîneurs, pour qu'ils puissent mieux former les joueurs avec qui ils sont ensemble tous les jours. C'est important d'avoir des Académies, mais le gros de la formation est réalisé par les clubs, c'est évident."

Un projet basé sur trois grands axes

Appelé à dévoiler le projet qu'il compte mettre sur place, Moucer a expliqué qu'il se basait sur trois grands axes.

"Le projet de la DTN dans les quatre années à venir, qui a été d'ailleurs validé lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, s'articule sur trois grands axes prioritaires, pour lesquelles vont découler certaines actions qui vont être réalisées", a-t-il souligné.

"Le premier axe concerne le développement des pratiques et la restructuration des clubs, le deuxième c'est la formation de l'encadrement, soit l'obligation de la FAF de former ses cadres. Le troisième point concerne la performance du football algérien, il y a déjà une activité de prospection et de détection qui est mise en oeuvre par nos collègues et des Directions régionales, on va continuer ce travail, tout en l'amplifiant puisque c'est une activité qui doit se faire sans tenir compte des échéances internationales. Il va nous falloir deux saisons pour finaliser l'ensemble des contenus", a-t-il détaillé.

Moucer a relevé l'importance de la contribution de tous les acteurs, pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par la FAF.

"Je veux que tout le monde soit impliqué dans le développement du football algérien, ça ne concerne pas uniquement le DTN, le DTR, ou le DTS. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont un discours positif", a-t-il conclu.

Pour rappel, le départ de Mansoul de la DTN intervenait quelques jours après l'échec concédé par les sélections nationales masculines des moins de 17 (U17) et des moins de 20 ans (U20), à se qualifier aux prochaines Coupes d'Afrique des nations CAN de ces deux catégories.