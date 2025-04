Tunisie: Lancement des exercices militaires conjoints « African Lion 2025 »

Les activités des exercices militaires conjoints tuniso-américains « African Lion 2025 » ont débuté ce mardi 22 avril 2025, à la base militaire d'El Aouina. La Tunisie accueille une partie de ces manoeuvres du 22 au 30 avril. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence des directeurs de l'exercice des deux côtés, ainsi que de plusieurs hauts cadres militaires et civils tunisiens et américains.

Le directeur de l'exercice du côté tunisien a expliqué que « African Lion 25 » s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de préparation opérationnelle des forces armées tunisiennes. L'exercice comprend en effet des entraînements dans plusieurs domaines tels que le renseignement de terrain, la lutte contre les engins explosifs improvisés, l'appui médical, la coordination air-sol, la formation opérationnelle et la cybersécurité. Il simule des scénarios réalistes correspondant aux défis que peuvent affronter les unités militaires.

Il a ajouté que l'armée nationale vise, à travers cet exercice, à renforcer le travail conjoint et la coordination avec les pays frères et amis, ainsi qu'à échanger savoir-faire et expertises. L'objectif est notamment de consolider le rôle des forces armées tunisiennes en tant que pôle régional et international de formation et d'entraînement.

De son côté, le directeur américain de l'exercice a souligné que la Tunisie est l'un des alliés les plus importants des États-Unis sur le continent africain. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien important apporté par la Tunisie à la réussite des exercices « African Lion », qu'il considère comme une occasion majeure pour développer les relations militaires, bâtir la confiance, et renforcer la préparation opérationnelle ainsi que les capacités militaires des forces armées participantes.

Il convient de noter que l'édition de cette année des exercices « African Lion » enregistre la participation de militaires de pays frères et amis tels que la Libye, le Sénégal, le Ghana, l'Italie et la France, en plus d'un certain nombre d'observateurs venus d'Égypte et des pays membres de l'Initiative 5+5 Défense.