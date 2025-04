Tunisie: Implants cochléaires, chirurgie pédiatrique, digitalisation - Le pays et l'Arabie saoudite projettent l'avenir de leur coopération sanitaire

Une équipe médicale saoudienne a entamé ce mardi 22 avril 2025 une série d'interventions d'implantation cochléaire au profit de 50 enfants tunisiens, afin de leur permettre de recouvrer l'ouïe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie saoudite, a annoncé le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Recevant, au siège du ministère, une délégation saoudienne conduite par Dr Abdullah Al-Rabeeah, conseiller à la Cour royale et superviseur général du Centre Roi Salman de Secours et d'Action Humanitaire (KSrelief), le ministre a salué l'engagement constant du Centre dans le soutien aux projets de santé en Tunisie.

Il a souligné que cette visite, menée par une figure médicale de renommée mondiale en matière de chirurgie complexe et de séparation de jumeaux siamois, vise à explorer les perspectives de partenariat dans les domaines de la chirurgie de pointe, de l'industrie pharmaceutique, de la digitalisation des services de santé, ainsi que dans l'échange d'expertises entre les deux pays.

Le ministre a également révélé que KSrelief a exprimé sa disposition à accompagner plusieurs projets prioritaires, notamment la chirurgie cardiaque pédiatrique, la greffe de moelle osseuse et l'exérèse de tumeurs. Il a précisé que des médecins, techniciens et infirmiers tunisiens bénéficieront d'un programme de formation dans le cadre de ce partenariat.

Pour sa part, Dr Al-Rabeeah a indiqué que sa visite s'inscrit dans une volonté d'écoute et de concrétisation des idées et propositions de projets de coopération entre la Tunisie et le Royaume.

Au cours de la réunion, à laquelle ont pris part des responsables tunisiens du secteur de la santé, Dr Al-Rabeeah -- ancien ministre de la Santé d'Arabie saoudite -- a formulé une série de recommandations visant à renforcer le système de santé de première ligne. Il a notamment proposé d'intégrer des médecins de famille dans les centres de santé de base et d'instaurer un programme accéléré de formation de deux ans pour les généralistes afin de les qualifier à ce rôle.

Il a également recommandé de privilégier certaines interventions chirurgicales courantes, comme l'appendicectomie ou la réparation des hernies, en ambulatoire, sans hospitalisation, afin de réduire les coûts. Il a insisté sur la nécessité d'un meilleur lien entre les trois niveaux de soins -- de proximité, secondaire et tertiaire -- pour garantir une prise en charge rapide, fiable et de qualité.

Évoquant son expérience ministérielle (2003-2009), il a mis en avant la création du programme « Ihalati », facilitant l'orientation automatisée des patients vers les services spécialisés, et la mise en place d'unités de contrôle internes dans les hôpitaux pour le suivi des erreurs médicales graves.

Il a également évoqué la création d'une direction dédiée à la recherche et au développement, avec un système d'incitations pour les propositions innovantes, ainsi que deux directions consacrées aux droits des patients et aux relations avec ces derniers, en vue de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions de santé.

Dr Al-Rabeeah a enfin souligné l'importance de la médecine à domicile, rappelant que certains patients ne peuvent se déplacer, et que la capacité d'accueil des hôpitaux impose une meilleure régulation des soins.

De son côté, l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Tunis, Abdelaziz bin Ali Al-Saqr, a réaffirmé le soutien de son pays à tous les projets de coopération avec la Tunisie, soulignant que cet engagement, fondé sur les valeurs de fraternité entre les deux peuples, s'étend au-delà du secteur de la santé, pour toucher également les domaines économique, politique et culturel.