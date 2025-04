Afrique: Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF - Les entraîneurs des sélections féminines U-15 s'expriment avant la journée d'ouverture

Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF débute officiellement le mercredi 23 avril 2025. Huit équipes nationales U-15 iront à la conquête du trophée continental dans chacune des deux catégories (Garçons et Filles).

Avant ce coup d'envoi très attendu, toutes les équipes ont participé à une conférence de presse pour exprimer leurs ambitions par rapport à cette compétition de quatre jours.

Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, Ghana 2025, se déroulera à l'Université du Ghana du 23 au 26 avril. Les matchs seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.

Voici ce que les entraîneurs des sélections féminines ont déclaré à la veille de leurs premiers matches :

Kintu Mwera - Sélectionneur de l'Ouganda

« Nous connaissons l'enjeu à ce stade de la compétition. Nous affrontons des champions de zone qui ont le même objectif que nous : représenter notre pays. La compétition sera rude, mais nous sommes prêtes à représenter notre nation. »

Bridget Chirwa - Sélectionneur du Malawi

« Notre arrivée ici est un grand accomplissement, mais le travail ne fait que commencer. Nous devons nous présenter sur le terrain et représenter pleinement notre nation et notre région. C'est un tournoi auquel les jeunes joueuses veulent toutes participer, et nous devons prouver que nous méritons d'être ici. »

Ntombifuthi Khumalo - entraîneur de l'Afrique du Sud (champion en titre)

Tout d'abord, nous devons remercier la CAF pour avoir organisé un si grand tournoi qui s'adresse également aux jeunes filles. Le football féminin a un bel avenir en Afrique. En ce qui concerne le tournoi, nous entrons dans la compétition en sachant que nous avons un titre à défendre et que nous croyons pouvoir le faire, mais ce ne sera pas facile de savoir que nous sommes l'équipe à battre. »

Nadia Jilaidi - Coach du Maroc

« Le Maroc a créé un certain nombre d'académies qui ont produit des jeunes femmes footballeuses de bonne qualité. Nous travaillons dur pour bien représenter notre pays et ce tournoi est une excellente plate-forme pour montrer ce que le Maroc a à offrir en matière de football féminin et chez les jeunes. »

Amadou Jatta - Sélectionneur de la Gambie

« Nous croyons certainement que nous allons bien faire. Nous ne tenons rien pour acquis, car ce sont les meilleures équipes que nous rencontrerons. Nous avons le devoir de bien représenter notre peuple et notre pays, et ce tournoi nous donne cette chance contre les meilleures équipes du continent. »

Danha Severin Rhino - Coach du Bénin

« Il y a un grand désir pour nous de bien faire dans cette compétition. L'équipe travaille fort et est là pour concourir et rendre notre nation fière »

Joyce Boatey Agyei - Entraîneur du Ghana

« Il n'y a pas de pression. Nous devons comprendre que le football à ce niveau consiste à offrir aux talents la possibilité de jouer et de s'exprimer. De la même façon, nous savons l'importance de bien faire et nous ne le prendrons pas pour acquis de toute façon. L'équipe sait qu'elle doit s'amuser mais garde à l'esprit qu'elle représente un pays aimant le football comme le Ghana »