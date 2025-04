Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-major de la Défense du Rwanda

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu, mardi à Alger, le Chef d'Etat-major de la Défense de la République du Rwanda, le Général d'Armée Mubarakh Muganga, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a reçu en audience, ce mardi 22 avril 2025, au siège de l'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée Mubarakh Muganga, Chef d'Etat-major de la Défense de la République du Rwanda, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire", précise la même source.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire, représentant les différentes Forces de l'ANP.

Ont pris part à cette rencontre, "le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, les chefs de départements et des directeurs centraux de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation rwandaise".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les opportunités de coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun. Ils ont également évoqué les défis sécuritaires, de par le monde, et en Afrique particulièrement, et échangé les points de vue sur les différentes questions d'actualité", ajoute la même source.

A cette occasion, "le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au Chef d'Etat-major de la Défense rwandais, avant de faire mention du niveau atteint par les relations bilatérales, notamment à la faveur des échanges de visites entre les responsables des deux pays", indique le communiqué.

"Les relations algéro-rwandaises ont constitué, depuis l'indépendance des deux pays, un modèle de solidarité entre les enfants de notre continent et un exemple en termes de coordination politique dans le concert des nations, pour défendre l'Afrique et ses principales causes", a déclaré le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

"Nos relations ont, également, connu ces dernières années un nouvel essor, notamment à la faveur de la visite effectuée par le Chef d'Etat-major de la Défense des Forces de Défense rwandaises à Alger, en septembre 2022, et de la visite que j'ai effectuée à Kigali en février 2024", a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée Chanegriha a mis à profit cette visite "pour observer, aux côtés de la délégation hôte, un moment de recueillement à la mémoire des victimes du génocide du Rwanda, dont le 31ème anniversaire vient d'être commémoré il y a quelques jours".

"Je saisis l'occasion de la célébration par votre pays, le 7 du mois d'avril en cours, du 31ème anniversaire du génocide de 1994, pour rendre hommage, avec vous, M. le Général d'Armée, ainsi qu'avec tout le peuple rwandais ami, à la mémoire des victimes de cette tragédie nationale, que vous avez réussi à surmonter ses séquelles et à aller de l'avant dans le processus de réconciliation nationale, de même qu'à amorcer un développement globale qui est devenu un modèle à suivre sur le continent africain", a-t-il souligné.

De son côté, le Général d'Armée Mubarakh Muganga a exprimé "sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, et sa satisfaction de la ferme volonté qu'il a constaté auprès de la partie algérienne pour consolider les relations de coopération et les concertations entre les deux pays sur les domaines d'intérêt commun, de manière à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Chef d'Etat-major de la Défense de la République du Rwanda ne signe le Livre d'Or de l'Etat-major de l'ANP.